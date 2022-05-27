Исчезнет спрос — снизится цена. Что происходит с курсом доллара и как им спекулируют

За последние две недели курс доллара изрядно “штормит”. Если еще 13 мая наличный доллар можно было приобрести за 34,2 грн, а продать за 34,55 грн, то уже 23 мая его курс достиг 37,5 грн и даже 39 грн. Сейчас же курс снова упал до отметок: 36-36,6 грн. И это несмотря на то, что Национальный банк заморозил официальный курс доллара на отметке 29,25 грн еще в первый день полномасштабного вторжения.

Что происходит с валютой — закономерный экономический процесс или спекуляция?

Об этом мы поговорили с замглавы Нацбанка Украины Екатериной Рожковой. Объясняем, в чем суть.

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В чем причина резкого скачка курса доллара

Резкий скачок курса доллара в обменниках произошел сразу после интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченка изданию Экономическая правда. В разговоре Шевченко предположил, что в будущем, когда экономическая ситуация стабилизируется и в страну возобновятся поступления по экспорту, вероятно, НБУ вернется к “плавающему” валютному курсу. То есть, ценообразование валюты будет снова гибким к рыночным условиям.

Впрочем, глава НБУ отметил, что это только перспектива. Решения по этому вопросу нет.

Вместо этого предположение быстро разлетелось по информационному пространству, и уже через сутки курс доллара начал расти невиданными темпами. Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова убеждена:

— Эта фраза была вырвана из контекста. Национальный банк от начала войны придерживался позиции “замороженного” курса. Эта спекуляция не отразится на решении Национального банка. Для нужд критического импорта и для нужд государства курс остается неизменным. Критический импорт — это, прежде всего, потребности ВСУ, Минобороны, медицины, а также энергетической отрасли, — говорит Рожкова.

Однако спекулянты не заставили себя ждать. За неделю доллар подорожал более чем на 3 гривны. Естественно, подорожание валюты в период войны — это закономерный экономический процесс. Однако такой резкий рост — это стопроцентная спекуляция, поскольку причин для резкого роста нет.

— Спекулянты на этой фразе раскрутили ажиотаж, спровоцировали рост курса и заработают еще больше денег, если люди купятся на этот крючок, — говорит Екатерина Рожкова.

Как Нацбанк пытается стабилизировать рынок

Ранее Нацбанк запрещал банкам отклоняться от официального курса более чем на 10%, то есть максимальная стоимость доллара, которую они могли устанавливать, не превышала 32,15 грн.

Впрочем, для того чтобы стабилизировать валютный рынок, на днях Нацбанк позволил банковским учреждениям сравняться с “черным” рынком.

— Наша задача — сделать так, чтобы деньги не “вымывались” из банков и не перетекали в черный рынок. Так как эта отрасль экономики никак не регулируется, — сообщила Екатерина Рожкова.

Также, чтобы как-то повлиять на ситуацию на черном рынке, Нацбанк установил ограничения для так называемых банкоматных туристов.

Это новый вид заработка, который возник в условиях войны.

— Это когда люди с гривневыми карточками пересекают границу, например, украинско-польскую. Снимают в долларах максимальный эквивалент, а это 100 тысяч гривен, по курсу 29,25 грн. Потом возвращаются в Украину и уже здесь, в обменниках, продают его по курсу куда выше, — рассказывает Екатерина Рожкова.

Пока будет ажиотаж — доллар будет расти

После того как Нацбанк начал с этим бороться, курс прыгнул еще выше. Финансисты советуют украинцам не реагировать на спекуляции и не бежать в обменники. Ведь если будет ажиотаж, то курс доллара будет только расти.

— Украинцам не стоит ничего предпринимать. Потому что когда человек пытается спекулировать — он всегда проигрывает. Конечно, есть профессиональные валютные спекулянты, есть банки, которые на этом зарабатывают. В то же время обычный человек, который попытается сыграть в эту игру: купить дешевле, а продать впоследствии подороже — всегда проигрывает. Если же люди успокоятся, то курс вообще может вернуться к отметке 34-35 грн, — говорит эксперт.

Ведь пока люди будут готовы покупать доллар по сумасшедшим ценам — он будет только расти. Упадет спрос — курс начнет “падать”.

— Люди хотят защитить свои сбережения, скупая валюту. Наша задача сделать так, чтобы не было шока для бюджета. Легко не будет. Но мы делаем все, чтобы избежать сложных последствий для экономики, — говорит заместитель главы Нацбанка.

К слову, за последние несколько дней курс доллара постепенно стал стабилизироваться. Впрочем, в недалекой перспективе Украину все же ожидают затруднительные экономические времена.

— Наличный курс доллара очень чувствителен к любым внешним колебаниям. Это как лакмусовая бумажка не только экономики, а ситуации в стране в целом. Инфляция на сегодня составляет 16,5%. Прогнозы на конец года – более 20%. Это значит, что в дальнейшем гривна будет только обесцениваться, — сказала Рожкова.

Из-за того, что у людей сейчас ограничена возможность покупки валюты, они начали инвестировать в криптовалюту. Сейчас даже у украинских министерств есть счета на криптобиржах. Раньше мы подробно рассказывали, что такое криптовалюта и действительно ли на ней можно заработать.