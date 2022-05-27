Исчезнет спрос — снизится цена. Что происходит с курсом доллара и как им спекулируют

За последние две недели курс доллара изрядно “штормит”. Если еще 13 мая наличный доллар можно было приобрести за 34,2 грн, а продать за 34,55 грн, то уже 23 мая его курс достиг 37,5 грн и даже 39 грн. Сейчас же курс снова упал до отметок: 36-36,6 грн. И это несмотря на то, что Национальный банк заморозил официальный курс доллара на отметке 29,25 грн еще в первый день полномасштабного вторжения.
Что происходит с валютой — закономерный экономический процесс или спекуляция?
Об этом мы поговорили с замглавы Нацбанка Украины Екатериной Рожковой. Объясняем, в чем суть.
Резкий скачок курса доллара в обменниках произошел сразу после интервью главы Национального банка Украины Кирилла Шевченка изданию Экономическая правда. В разговоре Шевченко предположил, что в будущем, когда экономическая ситуация стабилизируется и в страну возобновятся поступления по экспорту, вероятно, НБУ вернется к “плавающему” валютному курсу. То есть, ценообразование валюты будет снова гибким к рыночным условиям.
Впрочем, глава НБУ отметил, что это только перспектива. Решения по этому вопросу нет.
Впрочем, глава НБУ отметил, что это только перспектива. Решения по этому вопросу нет.
Вместо этого предположение быстро разлетелось по информационному пространству, и уже через сутки курс доллара начал расти невиданными темпами. Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова убеждена:
— Эта фраза была вырвана из контекста. Национальный банк от начала войны придерживался позиции “замороженного” курса. Эта спекуляция не отразится на решении Национального банка. Для нужд критического импорта и для нужд государства курс остается неизменным. Критический импорт — это, прежде всего, потребности ВСУ, Минобороны, медицины, а также энергетической отрасли, — говорит Рожкова.
Однако спекулянты не заставили себя ждать. За неделю доллар подорожал более чем на 3 гривны. Естественно, подорожание валюты в период войны — это закономерный экономический процесс. Однако такой резкий рост — это стопроцентная спекуляция, поскольку причин для резкого роста нет.
— Спекулянты на этой фразе раскрутили ажиотаж, спровоцировали рост курса и заработают еще больше денег, если люди купятся на этот крючок, — говорит Екатерина Рожкова.
Ранее Нацбанк запрещал банкам отклоняться от официального курса более чем на 10%, то есть максимальная стоимость доллара, которую они могли устанавливать, не превышала 32,15 грн.
Впрочем, для того чтобы стабилизировать валютный рынок, на днях Нацбанк позволил банковским учреждениям сравняться с “черным” рынком.
— Наша задача — сделать так, чтобы деньги не “вымывались” из банков и не перетекали в черный рынок. Так как эта отрасль экономики никак не регулируется, — сообщила Екатерина Рожкова.
Также, чтобы как-то повлиять на ситуацию на черном рынке, Нацбанк установил ограничения для так называемых банкоматных туристов.
Также, чтобы как-то повлиять на ситуацию на черном рынке, Нацбанк установил ограничения для так называемых банкоматных туристов.
Это новый вид заработка, который возник в условиях войны.
— Это когда люди с гривневыми карточками пересекают границу, например, украинско-польскую. Снимают в долларах максимальный эквивалент, а это 100 тысяч гривен, по курсу 29,25 грн. Потом возвращаются в Украину и уже здесь, в обменниках, продают его по курсу куда выше, — рассказывает Екатерина Рожкова.
После того как Нацбанк начал с этим бороться, курс прыгнул еще выше. Финансисты советуют украинцам не реагировать на спекуляции и не бежать в обменники. Ведь если будет ажиотаж, то курс доллара будет только расти.
— Украинцам не стоит ничего предпринимать. Потому что когда человек пытается спекулировать — он всегда проигрывает. Конечно, есть профессиональные валютные спекулянты, есть банки, которые на этом зарабатывают. В то же время обычный человек, который попытается сыграть в эту игру: купить дешевле, а продать впоследствии подороже — всегда проигрывает. Если же люди успокоятся, то курс вообще может вернуться к отметке 34-35 грн, — говорит эксперт.
Ведь пока люди будут готовы покупать доллар по сумасшедшим ценам — он будет только расти. Упадет спрос — курс начнет “падать”.
Ведь пока люди будут готовы покупать доллар по сумасшедшим ценам — он будет только расти. Упадет спрос — курс начнет “падать”.
— Люди хотят защитить свои сбережения, скупая валюту. Наша задача сделать так, чтобы не было шока для бюджета. Легко не будет. Но мы делаем все, чтобы избежать сложных последствий для экономики, — говорит заместитель главы Нацбанка.
К слову, за последние несколько дней курс доллара постепенно стал стабилизироваться. Впрочем, в недалекой перспективе Украину все же ожидают затруднительные экономические времена.
— Наличный курс доллара очень чувствителен к любым внешним колебаниям. Это как лакмусовая бумажка не только экономики, а ситуации в стране в целом. Инфляция на сегодня составляет 16,5%. Прогнозы на конец года – более 20%. Это значит, что в дальнейшем гривна будет только обесцениваться, — сказала Рожкова.
Из-за того, что у людей сейчас ограничена возможность покупки валюты, они начали инвестировать в криптовалюту. Сейчас даже у украинских министерств есть счета на криптобиржах. Раньше мы подробно рассказывали, что такое криптовалюта и действительно ли на ней можно заработать.