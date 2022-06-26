Доллар сравняется с евро? Что происходит с курсом валют в Украине

Курс доллара в Украине с начала полномасштабного вторжения был закреплен на уровне 29,25 грн/долл. Ранее Нацбанк запрещал банкам отклоняться от официального курса более чем на 10%. То есть, максимальная стоимость доллара, которую банки могли устанавливать, не превышала 32,15 грн.

Однако когда НБУ начал размышлять над тем, как вернуться к плавающему курсу, на черном рынке валют начался ажиотаж. Кое-где доллар можно было приобрести по 40 грн.

Несмотря на это, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова уверяла, что люди самостоятельно создают панику и этим стимулируют спекулянтов повышать цены на валюту.

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— Пока люди будут готовы покупать доллар по сумасшедшим суммам — он будет только расти. Исчезнет спрос — курс начнет “падать”, — говорила Рожкова.

Плавающий курс валют в Украине

Но тема восстановления плавающего курса валют не перестала беспокоить украинцев, а спекулянты до сих пор этим пользуются.

— Тема последней недели — предстоящая отвязка фиксированного курса валюты. На фоне этой новости в конце июня-начале июля мы можем ожидать повышение спроса на доллар и евро со стороны населения. Это может поднять курс валюты на черном рынке до 40 гривен. Ожидание события для нашего населения гораздо более значимое событие, чем фактическое принятие решения, — отметил для Сегодня Максим Орищак.

Люди начинают паниковать и скупать валюту сейчас, чтобы потом, когда вырастут цены на продукты, бензин и произойдет девальвация гривны, компенсировать свои потери.

Риск падения гривны рассматривает Нацбанк и другие банки. Там могут ввести ограничение на обмен валюты. Таким образом количество спекулянтов может снизиться.

Также людям, которые в панике начинают скупать валюту, следует обратить внимание на военные облигации. Ведь их покупка поможет экономике нашей страны, и впоследствии ты сможешь вернуть свои средства с процентами.

Сравнится ли доллар с евро

В разных странах мира начали обсуждать то, что в ближайшее время доллар может сравниться с евро.

Об этом рассказал валютный стратег американского банка Wells Fargo Эрик Нельсон для Bloomberg. Такое развитие событий может произойти впервые за два десятилетия. Все потому, что появляются все большие разрывы между процентными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

В середине мая курс евро достиг пятилетнего минимума, и в 2022 году по отношению к доллару ослаб на 8%. Это происходит потому, что Федеральная резервная система США агрессивно усилила свою монетарную политику, в результате чего процентные ставки США стали значительно выше, чем в Европе.

Если ФРС США повысит свою ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, это усилит доллар до самых высоких позиций за последние годы. На основе этого эксперты говорят о том, что доллар может сравниться с евро.

Усиление доллара произошло быстрее, чем мы ожидали. По нашему мнению, вопрос паритета — это скорее вопрос “когда”, чем “если”, — объяснил Эрик Нельсон.

Именно это заявление ФРС США о росте ключевых ставок может стать главной причиной роста доллара не только в Украине, но и мире.

— На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара по отношению к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 27,3 грн. Наличный доллар — за 27,1/27,3 грн/долл., — рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб для OBOZREVATEL.

Доллар в Украине

С начала 2022 года население Украины продало более $1 млрд. Это повлияло на ситуацию на валютном рынке. Чем больше украинцы продают — тем дешевле доллар стоит в Украине.

Однако нет никаких подтверждений того, что курс доллара в Украине может упасть. После санкций, введенных против России, в мире растет потребность в сырье. Украина при этом продает руду, зерно, металл. Кроме того, в мире рекордно подорожало подсолнечное масло, продажей которого также занимается Украина.

Так что в ближайшее время аналитики прогнозируют плавное подорожание доллара. Несмотря на это, прибыль от экспорта растет, а фактор “паузы с МВФ” пока еще не влияет на стоимость валюты.

Сейчас люди пытаются искать новую работу или подработку, чтобы пополнять семейный бюджет. Раньше мы рассказывали, какой уровень зарплат и где можно найти работу в Украине и Польше во время войны.

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