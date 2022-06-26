Какой уровень зарплат сейчас и где можно подработать летом в Украине и Польше

С первыми массовыми обстрелами на территории Украины возникло безмерное количество проблем. Одной из них стала и безработица.

Многие потеряли свои дома, кто-то навсегда простился с близкими, а кому-то пришлось забыть в один день о собственном бизнесе и искать заработка где-нибудь.

В первые месяцы полномасштабного вторжения и нечего было думать о новых вакансиях и поисках работы, казалось, стоит только подождать окончания войны и победы Украины.

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Однако впоследствии оказалось, что нужно набраться терпения и помогать своему государству поддерживать экономику.

Поэтому каждый как мог начал возвращаться на свое рабочее место, а потерявшие его погрузились в поиски работы.

Какой заработок предлагают работодатели

Как сообщает Главком, экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua определил, что, несмотря на летний сезон, в сфере обслуживания, а также туризма, критически мало вакансий.

Однако средняя заработная плата в имеющихся объявлениях о работе уже успела набрать высот в начале февраля и достигает 25 300 грн.

Кроме того, оживилась ситуация в сфере недвижимости, а потенциальным риелторам и инженерам-проектировщикам предлагают 40 тысяч гривен. Однако представителям рабочих профессий можно рассчитывать в среднем на более скромную плату в размере 11500 гривен.

Где можно подработать этим летом

Если когда-то существовали шутки о подработке в Польше, то сейчас это выглядит как неплохой план. В стране находится немало украинцев, которые в большинстве своем потеряли работу и поэтому ищут новую.

Сама Польша абсолютно не прочь трудоустраивать наших сограждан и закрыть собственные потребности в работниках некоторых сфер.

Медицинская сфера

Как сообщает издание Сегодня, согласно собственному исследованию ресурса EuropeService, в Польше резко ощущается нехватка кадров в медицинской сфере. В основном средний возраст польских медсестер достигает 51-60 лет и больницы переживают, что скоро им не хватит работников.

Поэтому местные медицинские учреждения готовы брать на работу украинок, которые уже работали дома медсестрами. Сначала их оформляют как лица, оказывающие сестринскую помощь.

Затем женщины должны получить разрешение на работу в медицинской сфере, после чего их переоформляют уже в качестве медсестер официально.

Техническая сфера

Также украинцы, хотя бы немного знающие польский язык, могут попытаться устроиться лаборантами. Соответствующий опыт работы не требуется, а в обязанности будут входить только контроль качества и анализ строительных материалов.

Смены длятся восемь часов, а за сверхурочные работодатель доплачивает. В общей сложности за месяц можно заработать около 21700 гривен без вычета налогов.

Сфера обслуживания

Еще одним неплохим вариантом подработать может стать работа в польских заведениях питания. Единственное ограничение к претендентам – это возраст до 60 лет.

Таким образом, работник будет заниматься приготовлением пищи или уборкой от 8-12 часов в день. Оплату рассчитывают по часам, по 105 гривен за каждый.

Таким образом, в месяц можно заработать около 21 тысячу гривен, отработав 200 часов.

Кроме того, сеть польских супермаркетов Biedronka тоже постоянно ищет новых работников до 55 лет, которые будут заниматься комплектованием заказов, раскладыванием товара на полках, а также проверкой сроков годности.

Если отработать 260 часов в месяц, то можно получить заработную плату в размере около 27300 гривен.

Зачастую также работодатели ищут работников склада в интернет-магазине. На такую ​​должность в основном нанимают женщин до 50 лет.

За 240 рабочих часов в месяц можно заработать от 23 520 гривен до 30 тысяч гривен.

Работа на производстве

Одним из популярных запросов работодателей – работник на завод. В основном нуждаются в упаковщиках товаров.

Получить такой пост могут женщины до 55 лет. Заработать таким образом можно около 21 700 гривен в месяц.

Кроме того, существует еще один вариант, который подойдет как женщинам, так и мужчинам. Производства часто нуждаются в операторах машин, которые будут заниматься демонтажем и сборкой генераторов, стартеров и компрессоров.

После месяца работы по восемь часов в смене можно получить от 17800 гривен. Плата за сверхурочные тоже предполагается.

Сезонные работы

Также существует многим известный вариант работы в сельском хозяйстве. На сбор урожая в большинстве своем берут человек до 45 лет без противопоказаний в здоровье.

За час такой работы работодатели готовы платить около 98 гривен, за смену в 10-12 часов выходит 980-11760 гривен.

Учитывая, что многие потеряли работу с начала полномасштабного наступления России, раньше мы рассказывали, где найти работу во время войны.

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