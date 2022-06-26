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Какой уровень зарплат сейчас и где можно подработать летом в Украине и Польше

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 июня 2022, 08:00
Який рівень зарплати в Україні зараз та де можна підзаробити
Фото: Pexels

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