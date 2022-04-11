Центр занятости, интернет и мессенджеры. Где найти работу во время войны

Недавно ты пил(-а) лате в кафе и заедал(-ла) вкусненьким пирожным, но сейчас у нас другие реалии. Многие потеряли работу с начала полномасштабного наступления России, поэтому пирожные пекут дома из того, что есть.

Как бы там не было, а экономику страну нужно держать в стабильности, так что немного погркстили, посидели в панике, но быстро взяли себя в руки и начинаем искать новую работу.

Это может быть сложно, однако стоит приложить усилия — и ты точно найдешь подходящую тебе вакансию. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Мы расскажем, где можно найти работу во время войны.

Профессии, ныне пользующиеся спросом

Кажется, сейчас неважно, какой диплом ты получил (-ла), потому что на него не смотрят. В настоящее время наиболее востребованными профессиями являются продавец, кассир, водитель, рабочие специальности, медработники и фармацевты.

Где найти работу во время войны

В первую очередь нужно обратиться в Государственный центр занятости и получить статус безработного. Дальше тебе буду предлагаться вакансии по твоим навыкам и предыдущему опыту.

С начала войны Государственный центр занятости опубликовал более двух тысяч новых вакансий.

Онлайн-платформы

В Украине существует множество сайтов, которые помогают искать работу. Ты можешь подать туда заявку как и работодатель, который ищет работника, так и резюме для поиска работы.

Самые популярные:

Telegram-каналы

Многие люди, компании и публичные деятели перешли в Telegram. В этом мессенджере легко передавать информацию и удобен в использовании.

Здесь можно найти новости, чат-группы психологической помощи, официальные каналы представителей власти. И здесь можно найти работу. Есть Telegram-каналы с вакансиями.

У каждого города есть не одна группа в социальных сетях. Там тоже могут быть вакансии, так что не забывай мониторить их.

Другие методы

Не забывай о таком способе поиска работы как “сарафанное радио”. Твои знакомые могут знать место, где требуется работник. Просматривай доски объявлений в разных кафе и т.д.

Не стесняйтесь звонить на номера в объявлениях и общаться с работниками. Однако будь осторожен(-а) и помни о мошенниках.

Внимательно проверяй информацию и не давай или не присылай кому-нибудь подозрительному документы.

В нашей стране введено военное положение. 24 марта вступил в силу закон о труде, определяющий новые правила работы. Раньше мы рассказывали о том, как изменятся рабочие дни и зарплата.