Центр зайнятості, інтернет та месенджері. Де знайти роботу під час війни

Нещодавно ти пив(-ла) лате в кав’ярні та заїдав(-ла) смачненьким тістечком, проте нині у нас інші реалії. Багато людей втратили роботу з початку повномасштабного наступу Росії, тож тістечка печуть вдома з того, що є.

Хай там як, а економіку країни потрібно тримати у стабільності, тож трохи посумували, посиділи в паніці, але швидко взяли себе в руки й починаємо шукати для себе роботу.

Це може бути складно, проте варто докласти зусиль — і ти точно знайдеш вакансію, яка тобі підходить.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Ми розповімо, де можна знайти роботу під час війни.

Професії, що нині мають попит

Здається, зараз неважливо, який диплом ти отримав (-ла), адже на нього не дивляться. Нині найбільш затребуваними професіями є продавець, касир, водій, робочі спеціальності, медпрацівники та фармацевти.

Де знайти роботу під час війни

Насамперед треба звернутися до Державного центру зайнятості та отримати статус безробітного. Далі тобі буду пропонуватися вакансії за твоїми навичками та попереднім досвідом.

Від початку війни Державний центр зайнятості опублікував понад дві тисячі нових вакансій.

Онлайн-платформи

В Україні існує багато сайтів, які допомагають шукати роботу. Ти можеш подати туди заявку як і роботодавець, який шукає працівника, так резюме для пошуку роботи.

Найпопулярніші:

Telegram-канали

Багато людей, компаній та публічних діячів перейшли в Telegram. В цьому месенджері легко передавати інформацію та він зручний у користуванні.

Тут можна знайти новини, чат-групи психологічної допомоги, офіційні канали представників влади тощо. І тут можна знайти роботу. Існують Telegram-канали з вакансіями.

У кожного міста є не одна група в соціальних мережах. Там теж можуть бути вакансії, тож не забувай моніторити їх.

Інші методи

Не забувай про такий спосіб пошуку роботи як “сарафанне радіо”. Твої знайомі можуть знати місце, де потрібен працівник. Проглядай дошки оголошень в різних кафе тощо.

Не соромся телефонувати на номери в оголошеннях та спілкуватися з працівниками. Проте будь обережним(-ою) та пам’ятай про шахраїв.

Уважно перевіряй інформацію та не давай чи не надсилай комусь підозрілому документи.

В нашій країні введено воєнний стан. 24 березня набрав чинності закон про працю, який визначає нові правила роботи. Раніше ми розповідали про те, як зміняться робосі дні та зарплата.