До селища дістають усі види російського озброєння: репортаж із прикордонного Золочева

У перші дні повномасштабного вторгнення населення Золочівської громади збільшилося майже вдвічі. До неї приїжджали жителі Харкова та інших населених пунктів, але нині після кожного ракетного удару чи артилерійського обстрілу люди виїжджають.

У самому центрі Золочева, лише на одній ділянці, розтрощений житловий будинок, господарча споруда. Також росіяни зруйнували редакцію місцевої газети.

Медсестра Ольга розповідає, що вікна її будинку вилетіли вже вдруге. Під час останнього “прильоту” жінка знаходилася в лікарні. Вона показує, як уламки пробили стіни її будинку. Жінка каже: коли чуєш вибухи, захисна реакція працює так, що хочеться тікати. Але треба падати на землю.

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Громада розташована за 15 км від кордону з Росією, тож до неї дістає все можливе озброєння окупантів.

Голова громади Віктор Коваленко демонструє наслідки ракетного удару: зруйновано багатоквартирний будинок, в ньому загинуло троє осіб. Він розповідає, що розбирати завали складно, адже техніка або пошкоджена, або знищена обстрілами. Також голова громади показав знищене терапевтичне та дитяче відділення лікарні.

Директорка медичного закладу розповіла, що на території районної лікарні не лишилося жодного не пошкодженого корпусу. Кілька днів тому окупанти перебили електромережу, хірурги оперували поранених з ліхтариками. У Золочеві за час повномасштабного вторгнення загинуло 53 мешканці, серед яких є й діти. Обстрілами розтрощено понад тисяча будинків.

Запорізька область теж страждає від російських окупантів, люди у прифронтових селах залишилися без води. Раніше ми розповідали, яка ситуація у Степногірську Запорізької області.

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