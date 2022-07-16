Із дефіцитом води у розпал літа! Як виживає прифронтовий Степногірськ на Запоріжжі

Централізоване постачання питної води у Степногірську зупинилося фактично у перші дні російської навали, бо свердловини опинилися на окупованій території.

Тож люди як можуть допомагають один одному та діляться водою, а посадовці розмірковують, де саме у понівеченому обстрілами містечку можна пробурити нову свердловину.

Ми зараз опрацьовуємо питання, де зробити свердловину, аби цього вистачила на усіх людей, але спеціалісти досі не можуть знайти місце, – розповідає голова Степногірської селищної ради Ірина Кондратюк.

Також окупанти поцілили у каналізаційні споруди, тож неочищені стоки потрапляють у Дніпро, що порушує екологію.

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