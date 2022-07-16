С дефицитом воды в разгар лета! Как выживает прифронтовой Степногорск в Запорожье

Централизованные поставки питьевой воды в Степногорске остановились фактически в первые дни русского нашествия, потому что скважины оказались на оккупированной территории.

Так что люди помогают друг другу как могут и делятся водой, а чиновники рассуждают, где именно в изуродованном обстрелами местечке, можно пробурить новую скважину и на сколько это реально в настоящие время.

Мы сейчас прорабатываем вопрос, где сделать скважину, чтобы этого хватило на всех людей, но специалисты до сих пор не могут найти место, — рассказывает председатель Степногорского поселочного совета Ирина Кондратюк.

Также оккупанты попали в канализационные сооружения, поэтому неочищенные стоки попадают в Днепр, что нарушает экологию.

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