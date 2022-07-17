До поселка достают все виды российского вооружения: репортаж из пограничного Золочева

В первые дни полномасштабного вторжения населения Золочевской общины увеличилось почти вдвое. В нее приезжали жители Харькова и других населенных пунктов, но после каждого ракетного удара или артиллерийского обстрела люди выезжают.

В самом центре Золочева, только на одном участке, разбит жилой дом, хозяйственная постройка. Также россияне разрушили редакцию местной газеты.

Медсестра Ольга рассказывает, что окна ее дома вылетели уже во второй раз. Во время последнего “прилета” женщина находилась в больнице. Она показывает, как осколки пронзили стены ее дома. Женщина говорит: когда слышишь взрывы, защитная реакция работает так, что хочется убегать. Но нужно падать на землю.

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Община расположена в 15 км от границы с Россией, поэтому до нее долетает все возможное вооружение оккупантов.

Глава общины Виктор Коваленко демонстрирует последствия ракетного удара: разрушен многоквартирный дом, в нем погибли три человека. Он рассказывает, что разбирать завалы сложно, ведь техника либо повреждена, либо уничтожена обстрелами. Также глава общины показал уничтоженное терапевтическое и детское отделение больницы.

Директор медицинского учреждения рассказала, что на территории районной больницы не осталось ни одного не поврежденного корпуса. Несколько дней назад оккупанты перебили электросеть, хирурги оперировали раненых с фонариками. В Золочеве за время полномасштабного вторжения погибли 53 жителя, среди которых есть и дети. Обстрелами разбито более тысячи домов.

Запорожская область тоже страдает от российских оккупантов, люди в прифронтовых селах остались без воды. Раньше мы рассказывали, какая ситуация в Степногорске Запорожской области.

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