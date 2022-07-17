Росіяни обстріляли Дніпро своїми найдорожчими ракетами Х-101 — наслідки ракетного удару

Ввечері 15 липня Дніпро постраждав від чергового ракетного обстрілу російськими військовими. Як наслідок — троє загиблих та шістнадцятеро поранених. А також десятки будинків з вибитими шибками та дверима, спалені автівки та метрові вирви на дорогах.

За даними військової адміністрації, окупанти спрямували на місто шість своїх найдорожчих ракет — Х-101. Їх випустили з Каспійського моря.

Чотири ракети збила наша ППО, але два снаряди таки поцілили по Дніпру, зокрема в потужне промислове підприємство. Після обстрілу там почалася сильна пожежа, а люди, які живуть поруч, фактично дивом вціліли.

Зараз також дивляться

Один із жителів Дніпра — Мамед — розповідає: дивом уцілів.

Під час першого вибуху я стояв на балконі, тут дерева. Мене просто відкинуло вибуховою хвилею.

У тому районі не залишилося жодної вцілілої квартири. Люди, залишившись без нічого, прибирають вулиці, дороги, збирають уцілілі речі. Деякі з них розповідають, що від вибуху їх відкидало на декілька метрів.

Троє осіб, які перебували в самому епіцентрі вибуху, загинули. Ще 16 зазнали поранень. Станом на сьогодні шестеро з них досі перебувають у лікарні.

А по Нікополю Дніпропетровської області росіяни випустили 53 ракети установки Град. Там двоє загиблих, їхні тіла витягували з-під завалів будинку.

Тимчасово виконуючий обов’язки Начальника відділу зв’язків з громадськістю ГУ ДСНС області Сергій Ковтонюк повідомив про масштаби руйнувань.

Пошкоджено 12 багатоповерхівок, 13 приватних будинків, школу, будівлю ПТУ, заклади промислового підприємства, медичні установи та водогін.

Цей обстріл стане черговим доказом воєнних злочинів РФ на території України. Прокурори та поліція вже збирають факти порушення правил ведення війни для подальшого розгляду у Гаазі.

Якщо ти також хочеш долучитися до збору доказів воєнних злочинів росіян та доведення справи до трибуналу, читай наш матеріал, в якому ми розповідали, як збирати та куди надсилати докази агресії РФ.

Підписуйся на наш Telegram, аби бути в курсі всіх новин!