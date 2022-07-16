Умисно вдарили по житлових кварталах. Росіяни обстріляли Чугуєв, Нікополь та Одесу — що відомо

Російські окупанти вночі та рано-вранці не сплять — вони роблять свою чорну справу: обстрілюють українські міста та вбивають мирних мешканців.

Не був спокійним і цей суботній ранок.

Цього разу під ворожі обстріли потрапили Нікополь та Одеса.

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Обстріл Чугуєва

Сьогодні вночі російські російські завдали ракетних ударів по Чугуєву, що на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внадслідок обстрілц є жертви: 3 людини загинули — двоє чоловіків 60 та 68 років та жінка 70 років. Ще трьох осіб людей медики госпіталізували.

Зруйнований житловий багатоквартирний будинок, крім того — пошкоджені школа та магазин будівельних матеріалів.

На місцях влучань працюють всі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Звертаємося до всіх жителів області: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, максимально перебувайте в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких. Правоохоронці фіксують всі злочини окупантів. Тероризм росіян не залишиться без покарання! — написав Синєгубов.











Обстріли Нікополя

Не вдалося солодко поспати менканцям Дніпропетровщини: росіяни накрили вогнем Нікопольський район.

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, окупанти умисно ударили з Градів по житлових кварталах Нікополя.

Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні.

Попередньо, ще двоє людей наразі знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники — розбирають руйнування і шукають людей, — пише Резніченко.

Крім того, обстрілів зазнав Криворізький район, де спалахнула пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, там постраждалих немає.

А напередодні ввечері а промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на Дныпропетровщину область забрала 3 життя, ще 16 людей дістали поранення.

Обстріли Одеси

Вранці 16 липня російська армія випустила ракети і по Одесі з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Про це повідомили в ОК “Південь”, пише SPRAVDI.

Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, у склад виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 м2.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Рятувальники одразу прибули на місце події.

Охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги. І це зберегло їм життя, — наголосив речник Одеської ОДА Сергій Братчук.

Фото і відео з місця подій він попросив не викладати.

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