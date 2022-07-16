Україна

Умисно вдарили по житлових кварталах. Росіяни обстріляли Чугуєв, Нікополь та Одесу — що відомо

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 16 Липня 2022, 08:49
Умисно вдарили по житлових кварталах. Росіяни обстріляли Чугуєв, Нікополь та Одесу — що відомо

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