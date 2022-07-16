Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 липня

Як би не порівнювали війну Росії проти України з вигаданими сюжетами популярних книжок та фільмів, реальність залишається єдиною – добро переможе зло. Українці будуть милуватись мирним небом, карта бойових дій очиститься від червоних позначок окупації та зафіксує вільну Україну у її непорушних кордонах.

Тож поки ЗСУ виконують свою надзвичайно важливу і тяжку роботу, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. А також не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 16 липня 2022 року

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли наші позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.

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На Слобожанському напрямку противник обстріляв райони Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепеля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова.

Українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

На Донецькому напрямку противник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк.

Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Українські воїни вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад.

Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.

Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли.

З метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі Малої Токмачки, а також Павлограда та Покровська.

Як би блискуче не відбивали ворожі наступи українські військові, їм потрібна допомога тилу. Читай, як працює евакуйоване швейне підприємство на Львівщині та чи можливо долучитись до його роботи.

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