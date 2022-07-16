Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 июля

Как бы ни сравнивали войну России против Украины с вымышленными сюжетами популярных книг и фильмов, реальность остается единственной – добро победит зло. Украинцы будут любоваться мирным небом, карта боевых действий очистится от красных меток оккупации и зафиксирует свободную Украину в ее незыблемых границах.

Так что пока ВСУ выполняют свою чрезвычайно важную и тяжелую работу, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. А также не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 16 июля 2022 года

На Северском направлении оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

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На Слобожанском направлении противник обстрелял районы Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Победы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного и Карнауховки. Нанес авиаудар вблизи Верхнего Салтова.

Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным.

На Донецком направлении противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк.

Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти несуразные попытки врага и отбросили его обратно.

Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение по направлениям Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Видродження – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.

Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли.

С целью выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня артиллерии противник вел воздушную разведку БПЛА в районе Малой Токмачки, а также Павлограда и Покровска.

Как бы блистательно не отражали вражеские наступления украинские военные, им нужна помощь тыла. Читай, как работает эвакуированное швейное предприятие во Львовской области и возможно ли приобщиться к его работе.

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