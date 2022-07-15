Одежда для ВСУ: швейное предприятие во Львовской области трудоустроило десятки переселенцев. Кто ещё нужен

Из-за полномасштабного вторжения из Харькова в Стрый Львовской области переехало швейное предприятие, которое производит одежду, спальники и дождевики для ВСУ.

Заведующая производством Людмила Князева говорит, что выезжать приходилось уже под обстрелами. Был очень тяжелый переезд, потому что ни водителей, ни сотрудников не могли подвергать опасности.

Уже удалось трудоустроить около 70 человек, в основном это вынужденные переселенцы.

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Сейчас компания в активном поиске швей. Ведь за неимением людей, объемы производства уменьшились.

А заказы на военную одежду и вещи только растут.

Всего с начала полномасштабного вторжения во Львовскую область переехали уже более 170 предприятий, которые создали более 4500 новых рабочих мест.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как работает самый большой в Украине бренд тактической одежды.