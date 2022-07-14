Готовы были сжечь все, чтобы не оставить врагу. Как работает самый большой в Украине бренд тактической одежды

Свой к своему за своим. Это о нашем украинском производителе тактической одежды и снаряжения. Большинство их клиентов — воины, которые защищают нас на фронте. Многие сотрудники фирмы тоже пошли на войну. А оставшиеся обеспечивают надежный тыл.

У них сейчас тоже горячая пора — пытаются закрыть потребности в дефицитном товаре: плитоноски, подсумки, тактическое снаряжение и одежда. Спрос на эти товары после полномасштабного вторжения подскочил в десять раз. Говорят: складская программа была не подготовлена ​​к такому.

В первые недели полномасштабной войны раздобыть хоть что-нибудь от этого украинского бренда было почти невозможно. Пока за тактической одеждой охотились волонтеры, бойцы и их родственники, фирма бесплатно отдавала свои запасы на фронт.

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Наволонтерили почти на $500 тыс. — едва подсчитывает соучредитель бизнеса Александр Карасев. Он тогда служил в терробороне. Дела вели партнеры. Решили: если россияне зайдут в Киев, предприниматели уничтожат всю свою готовую продукцию.

Когда оккупанты подошли немного ближе, запасались бензином, чтобы сжечь склады. Наша задача — чтобы ничего не осталось врагу, — говорит Карасев.

Крупнейший бренд отечественного тактического снаряжения основали 17 лет назад. Тогда торговали инвентарем и оружием для страйкбола. В 2014 году создали еще одну торговую марку, которой в настоящее время и брендируют весь ассортимент.

Руководитель склада Андрей говорит, что на работу его привел товарищ, с которым в 2015 году воевал в Донецком аэропорту. После снайперского ранения службу пришлось завершить. Среди сотрудников много ветеранов и переселенцев.

В тактическом снаряжении делают акцент на удобство, качество, выносливость, — рассказывает дизайнер Сергей. Периодически смотрят, что там есть у мировых производителей.

Производство уже расширилось, но спрос все равно пока превышает предложение. Ранее продавали 80 плитоносок в месяц. Сегодня — 100 за один день.

Для украинских защитников делают все лучше как производители, так и ученые. Ранее мы рассказывали, как украинские изобретатели печатают перископы на 3D-принтере для наших бойцов.

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