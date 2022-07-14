Готові були спалити усе, щоб не лишити ворогові. Як працює найбільший в Україні бренд тактичного одягу

Свій до свого по своє. Це про нашого українського виробника тактичного одягу та спорядження. Більшість їхніх клієнтів — воїни, які захищають нас на фронті. Багато співробітників фірми теж пішли на війну. А ті, що лишилися — забезпечують надійний тил.

У них зараз теж гаряча пора — намагаються закрити потреби у дефіцитному товарі: плитоноски, підсумки, тактичне спорядження й одяг. Попит на ці товари після повномасштабного вторгнення підскочив удесятеро. Кажуть: складська програма була не підготовлена до такого.

У перші тижні повномасштабної війни роздобути бодай щось від цього українського бренду було майже неможливо. Поки на тактичний одяг полювали волонтери, бійці та їхні родичі, фірма безплатно віддавала свої запаси на фронт.

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Наволонтерили майже на $500 тис. — заледве підраховує співзасновник бізнесу Олександр Карасьов. Він тоді служив у теробороні. Справи вели партнери. Вирішили: якщо росіяни зайдуть до Києва, підприємці знищать усю свою готову продукцію.



Коли окупанти підійшли вже трошки ближче, запасалися бензином, щоб спалити склади. Наше завдання — щоб нічого не залишилось ворогу, — каже Карасьов.

Найбільший нині бренд вітчизняного тактичного спорядження заснували 17 років тому. Тоді торгували реманентом та зброєю для страйкболу. У 2014 році створили ще одну торгову марку, якою нині й брендують увесь асортимент.

Керівник складу Андрій каже, що на роботу його привів побратим, з яким у 2015 році воював у Донецькому аеропорту. Після снайперського поранення службу довелося завершити. Серед співробітників багато ветеранів і переселенців.

У тактичному спорядженні роблять акцент на зручність, якість, витривалість, — розповідає дизайнер Сергій. Періодично дивляться, що там у світових виробників.

Виробництво вже розширили, але попит все одно поки перевищує пропозицію. Раніше продавали 80 плитоносок за місяць. Нині — 100 за один день.

Для українських захисників роблять усе найкраще як виробники, так і науковці. Раніше ми розповідали, як українські винахідники друкують перископи на 3D-принтері для наших бійців.

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