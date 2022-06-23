Вісім українських брендів, що створюють патріотичні речі і відправляють кошти на ЗСУ

Після 24 лютого, як і більшість українців, я почала свідоміше ставитись до витрачання грошей, а саме — витрачати їх у тих місцях, де частину прибутку передають на потреби армії.

Нещодавно довго шукала салон краси, в якому пофарбуватися — знайшла той, який 10% від прибутку передає на потреби ЗСУ. Значно приємніше виходити з перукарні не просто із доглянутим волоссям, а з упевненістю, що сьогодні зробила щось для наближення нашої перемоги.

Те саме стосується й одягу. Нижче — кілька українських брендів з різними цінниками, купуючи які, ви допомагаєте нашим захисникам.

Зараз також дивляться

SUPPORT by Poustovit

Тут є кепки з головним символом Києва — листочком каштана, футболки, худі та сорочки з написом ЛІВИЙ БЕРЕГ ПРАВИЙ БЕРЕГ. Це — стильний спосіб зізнатися в коханні столиці України. З початком повномасштабного вторгнення бренд створив новий дроп патріотичних футболок ВОЛЯ, а 30% від свого прибутку команда відправляє на допомогу ЗСУ.

Починаючи з лютого, ми відправили понад 100 000 грн у фонд Повернись живим та волонтерам.

Наразі ми також продовжуємо допомагати ЗСУ та волонтерським організаціям, 30% з місячного прибутку ми відправляємо на допомогу.

Історія бренду розпочалась ще у 2017 році. Його створила команда відомої української дизайнерки Лілії Пустовіт, щоб підтримувати молодих колег. Нині бренд відправляє замовлення по Україні та світу.

У Києві замовлення можна забрати особисто. Я придбала чорну кепку з каштаном і ще одну на подарунок. Порахувала, що разом з тим 300 грн задонатила на армію. Ну класно ж!

DODO socks

Один з найвідоміших українських брендів шкарпеток створив у себе на сайті окремий розділ Підтримай ЗСУ. Там і шкарпетки Паляниця, і пара з Кремлем у вогні Шо по русні? Словом, захочеться придбати усю колекцію До перемоги.

Одні з найулюбленіших — шкарпетки Доброго вечора, ми з України. Їх розкуповують, як гарячі пиріжечки. 50% з пари DODO socks перераховує на допомогу українській армії у фонд Повернись живим. Про суми, які вдалося зібрати, постійно звітують у себе в Instagram.

Ви замовили понад три тисячі пар (шкарпеток — ред.) за шість днів передпродажу нашої нової колекції. Разом нам вдалося зібрати та передати у фонд @savelife.in.ua ще 400 000 грн.

Шкарпетки бренд відправляє по Україні та за кордон. Лише за перші три дні продажу патріотичних шкарпеток DODO зібрали та передали на підтримку армії понад мільйон гривень. А нині сума зібраних коштів перетнула позначку в чотири мільйони. Чекаємо на нову колекцію, присвячену перемозі України!

AVIATSIA HALYCHYNY

Це львівський бренд, що став відомим завдяки своїм цінностям і підтримці української армії. Після початку російської агресії в Україні зʼявилась мода на мілітарі. Її підхопив бренд AVIATSIA HALYCHYNY в 2015.

Спершу створювали патріотичні футболки й надихалися новою українською армією. Присвячували колекції окремим бригадам, висловам відомих українців і звісно, українській авіації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії бренд одразу ж створив футболку-відповідь окупантам з тією самою фразою, яку сказали захисники острова Зміїний. Весь прибуток з продажів цієї футболки бренд відправляє на підтримку ЗСУ.

Нині бренд створює одяг, на якому історія боротьби України проти Росії — в колекції Independence war.

А ще цей бренд обирають відомі українці. Міністр оборони Олексій Резніков ходить у ньому, а Святослав Вакарчук взагалі обʼїздив у худі Ukrainian Falcons майже всю Україну, а згодом виставив його на аукціон.

Нині бренд збирає гроші на Повітряні сили України. З продажу футболок зібрали вже більш як два мільйони гривень. А ще на сайті бренду є окремий розділ Купи бойові літаки для ЗСУ. Унікальна можливість відправити кілька гривень і доєднатися до збору на Су та Міг для українських пілотів.

KEEPSTYLE

Бренд також починав зі світшотів та футболок, але згодом почав випускати й тематичні колекції — на підтримку усвідомленого споживання чи ідеї локального туризму. Але свою найважливішу колекцію бренд випустив після початку повномасштабної війни — капсула Ми з України. В один тільки світшот Мрія можна закохатися…

95% від прибутку з колекції Ми з України Keepstyle віддає на потреби ЗСУ у фонд Повернись живим. Нині на сайті можна зробити передзамовлення. Бренду вже вдалося зібрати для українських захисників 400 000 грн.

Buymagnetic

Бренд родом з Одеси, який створює вишукані сукні та костюми. На відміну від інших, Buymagnetic не створювали окрему патріотичну колекцію, але стверджують: жовто-блакитний — це найголовніший тренд.

Від початку повномасштабної війни бренд передає 10% від усіх продажів на гуманітарну допомогу і потреби ЗСУ. Словом, наблизити перемогу, купивши сукню для неї, можна.

Rikky Hype

Тут можна знайти стильний спортивний одяг і білизну, світшоти і худі. А у червні бренд презентував нову колекцію футболок, у яких закладені головні символи, гасла та історії, що у нас асоціюються з боротьбою за свободу і незалежність після 24 лютого. Футболки оверсайз, присвячені гімну січових стрільців і привиду Києва, — окрема любов.

Rikky Hype вирішили постійно звітувати про те, як допомагають армії, щоб їхні клієнти теж знали, на скільки долучилися до допомоги ЗСУ.

На частину коштів бренд особисто закуповує усе необхідне для українських захисників. Купили та відремонтували дві автівки, кілька тисяч тепловізорів і кілька десятків дронів. Про усе це активно звітують в Instagram.

Romashka

Український бренд із доступними цінами. Спершу починали, як інтернет-магазин жіночого одягу, нині мають два шоуруми у Києві та Львові. Для того щоб допомагати українцям під час повномасштабної війни, Romashka запустили колекцію футболок Ukraine — 100% від продажу яких іде на благодійність.

Право обрати, куди будуть направлені кошти, бренд надає своїм клієнтам. Тому, купуючи стильну футболку, обираєте: передати гроші на ЗСУ, цивільним, що постраждали внаслідок війни, або постраждалим тваринам.

А ще бренд на власний розсуд передає частину прибутку волонтерам, притулкам і сімʼям, які потребують допомоги. Про все звітують у сторіз.

MORNING STAR

Інтернет-магазин одягу, що створив ті самі футболки з обстріляними ворогом українськими містами. Бренд зробив принти з фотографіями Києва, Харкова і Маріуполя, щоб памʼятати злочини росіян і героїзм українських міст.

Весь прибуток з кожної футболки магазин відправляє на потреби української армії. А ще витрачає частину коштів, отриманих з кожної футболки, на закупівлю спеціальної тканини для пошиття плитоносок.

Шукай одяг, який до вподоби буде саме тобі, у цих українських магазинах! До того ж уже відомо про тренди цього літа — які сукні будуть актуальними на літо-2022, читай у нашому матеріалі.

У Вікна-новини є свій Telegram, де зібрані всі актуальні новини та цікаві ексклюзиви. Підпишись, аби не пропустити!