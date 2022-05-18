Укрзалізниця надихає! Український бренд випустив сукню на підтримку нашої залізниці

Наша Укрзалізниця рятує життя — евакуює людей з небезпечних точок, приймає та перевозить поважних закордонних гостей та з’єднує понад тисячу кілометрів України.

Тож виявити любов та підтримати Укрзалізницю вирішила ілюстраторка Мирослава Шевченко. Її бренд M1R випустив сукню на честь Укрзалізниці.

— Для тих, хто сумує за УЗ, клопітливими провідниками та провідницями, за чаєм у фірмових підсклянниках і відомій постільній білизні у синю смужку, ми вирішили зробити близькі кожному сукні та сорочки, — пояснюють представники бренду.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Передзамовлення приймають на сайті бренду. У Києві можна буде забрати та приміряти сукню 21 травня на барахолці на вулиці Олеся Гончара, 38-а.

Незвичайний одяг відправляють Новою поштою по Україні та Укрпоштою за кордон.

— 20% від продажу колекції віддаватимуть на допомогу родинам, які постраждали від війни. Вартість сукні чималенька — 3500 грн.

Українська народна артистка Джамала неодноразово збирала кошти для ЗСУ. Нещодавно вона отримала нагороду за Визначне лідерство артиста. Нині Джамала продає сукню на аукціоні, в якій відкривала Євробачення 2017, кошти підуть на підтримку ЗСУ.