Укрзалізниця вдохновляет! Украинский бренд выпустил платье в поддержку нашей железной дороги

Наша Укрзалізниця спасает жизни — эвакуирует людей из опасных точек, принимает и перевозит уважаемых зарубежных гостей и соединяет более тысячи километров дорог Украины.
Проявить любовь и поддержать Укрзалізницю решила иллюстратор Мирослава Шевченко. Её бренд M1R выпустил платье в честь УЗ
— Для тех, кто скучает по УЗ, хлопотливым проводникам и проводницам, по чаю в фирменных подстаканниках и известном постельном белье в синюю полоску, мы решили сделать близкие каждому платье и рубашку, — говорят представители бренда.
Предзаказ принимают на сайте бренда. В Киеве можно будет забрать и примерить платье 21 мая на барахолке по улице Олеся Гончара, 38-а.
Необычное изделие отправляют Новой почтой по Украине и Укрпочтой за границу.
20% от продажи коллекции будут отдавать в помощь семьям, пострадавшим от войны. Стоит платье недешево — 3500 грн.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1R (@m1r_kyiv)
Публикация от M1R (@m1r_kyiv)
Украинская народная артистка Джамала неоднократно собирала средства для ВСУ. Недавно получила награду за Выдающееся лидерство артиста. Сейчас Джамала продает платье на аукционе, в котором открывала Евровидение 2017, деньги пойдут на поддержку ВСУ.