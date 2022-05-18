Укрзалізниця вдохновляет! Украинский бренд выпустил платье в поддержку нашей железной дороги

Наша Укрзалізниця спасает жизни — эвакуирует людей из опасных точек, принимает и перевозит уважаемых зарубежных гостей и соединяет более тысячи километров дорог Украины.

Проявить любовь и поддержать Укрзалізницю решила иллюстратор Мирослава Шевченко. Её бренд M1R выпустил платье в честь УЗ

— Для тех, кто скучает по УЗ, хлопотливым проводникам и проводницам, по чаю в фирменных подстаканниках и известном постельном белье в синюю полоску, мы решили сделать близкие каждому платье и рубашку, — говорят представители бренда.

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Предзаказ принимают на сайте бренда. В Киеве можно будет забрать и примерить платье 21 мая на барахолке по улице Олеся Гончара, 38-а.

Необычное изделие отправляют Новой почтой по Украине и Укрпочтой за границу.

20% от продажи коллекции будут отдавать в помощь семьям, пострадавшим от войны. Стоит платье недешево — 3500 грн.

Украинская народная артистка Джамала неоднократно собирала средства для ВСУ. Недавно получила награду за Выдающееся лидерство артиста. Сейчас Джамала продает платье на аукционе, в котором открывала Евровидение 2017, деньги пойдут на поддержку ВСУ.