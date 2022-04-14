Андре Тан, Litkovskaya та Frolov: як реорганізувалася вітчизняна фешн-індустрія у період війни

Війна триває на усіх фронтах — як фактичному, так і в економічному, суспільному. Ми продовжуємо працювати, підтримувати українську економіку та наш бойовий дух. З-поміж інших варто виокремити наших дизайнерів та бренди, котрі попри війну продовжують творити, надихаючись силою та величчю України та її людей.

Kachorovska

Від тріумфу на Нью-Йоркському тижні моди у 2021 році до пошиття берців для ЗСУ. Бренд також спрямовує кошти для українських бійців. Kachorovska доступний для продажу у Києві та Львові, в останньому відкритий шоурум.

Бренд каже про безоплатну доставку по всьому світу для замовлень від $150, а для всіх нових клієнтів нададуть знижку у 20%.

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Frolov

Український бренд одягу Frolov перед війною працював над новою колекцією — тепер деякі закінчені роботи лежать у майстерні покинуті. Креативний директор бренду Іван Фролов каже, що поки ніхто не думає про моду як про бізнес, а як про потужний засіб спілкування з людьми по всьому світу.

Команда збирає гроші на амуніцію для української армії та звертається до світової спільноти через соціальні мережі. Вручну вишите серце у тонах українського прапора стало символом української боротьби очима творців команди Frolov.

Андре Тан

Один із найвідоміших українських дизайнерів Андре Тан з першого дня війни почав відшивати одяг та спальники для наших бійців із ЗСУ та ТрО. Можна вважати, що хоча б цей факт робить нашу армію наймоднішою.

У його цехах виготовляють камуфляжну форму, білизну й теплі речі. На сьогодні відшито понад десять тисяч одиниць, зокрема, флісових кофт, флісових штанів, теплих жилетів, спідньої білизни, спальних мішків, плащів-палаток, балаклав, тактичних жилетів. Тканину використовують свою, а ту, якої нема — закуповують за кошти пожертвувань.

Також дизайнер створив новий бренд одягу RDNT. Колекція RDNT доступна для замовлення по всьому світу.

Fashion — це слово у нашій країні набуло іншого значення. Насправді все набуває іншого значення, коли над твоєю головою летять ракети, коли ти засинаєш і прокидаєшся під звуки сирен, — пише Андре Тан у своєму дописі.

Гроші від продажу цієї лінійки підуть на підтримку армії України.

Зовсім скоро буде презентована перша колекція RDNT, яка символізує жагу до життя.

Litkovskaya

Засновниця бренду Лілія Літковська зібрала всю свою команду у Львові для продовження роботи та забезпечення робочим місцем біженців. Також бренд запустив так звані сертифікати допомоги вартістю 150 євро. Усі вторговані кошти направляють теробороні та МОЗ.

Сертифікат гарантує знижку 60% на весь товар після закінчення війни, а також спеціальний подарунок для кожного покупця. Також бренд представить свій одяг на Charity Pop-up Store з десятьма українськими брендами. Вторговані кошти будуть передані на допомогу Україні.

Попри все, ми не здаємося. Українці черпають силу і натхнення навіть зі смути та зла, що обсіли нас зараз. Бо ми сильні, коли єдині. А як вберегти стосунки під час війни, якщо ви перебуваєте на відстані — читай в матеріалі.