Андре Тан, Litkovskaya и Frolov: как реорганизовалась отечественная фэшн-индустрия в период войны

Война продолжается на всех фронтах — как фактическом, так и экономическом, общественном. Мы продолжаем работать, поддерживать украинскую экономику и наш боевой дух.

Особого внимания заслуживают наши дизайнеры и бренды, которые вопреки войне продолжают творить, вдохновляясь силой и величием Украины и её людей.

Kachorovska

От триумфа на Нью-Йоркской неделе моды в 2021 году до шитья берцов для ВСУ. Бренд также направляет деньги для украинских бойцов. Kachorovska доступен для продаж в Киеве и Львове, в последнем открыт шоурум.

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Бренд говорит о бесплатной доставке по всему миру для заказов от $150, а для всех новых клиентов предоставят скидку в 20%.

Frolov

Украинский бренд одежды Frolov перед войной работал над новой коллекцией — теперь некоторые законченные работы лежат в мастерской покинутые. Креативный директор бренда Иван Фролов говорит, что он думает о моде не как о бизнесе, а как о мощном средстве общения с людьми по всему миру.

Команда собирает деньги на амуницию для украинской армии и обращается к мировому обществу через социальные сети. Вручную вышитое сердце в тонах украинского флага стало символом украинской борьбы глазами творцов команды Frolov.

Андре Тан

Один из самых известных украинских дизайнеров Андре Тан с первого дня войны начал отшивать одежду и спальники для наших бойцов из ВСУ и ТрО. Можно считать, что уже хотя бы этот факт делает нашу армию самой модной.

В его цехах изготовляют камуфляжную форму, белье и тёплые вещи. На сегодня ими отшито более десяти тысяч единиц, в частности флисовых кофт, флисовых штанов, тёплых жилетов, спальных мешков, плащей-палаток, балаклав, тактических жилетов. Ткань используют свою, а ту, которой нет — закупают за средства пожертвований.

Также дизайнер создал новый бренд одежды RDNT. Коллекция RDNT доступна для заказа по всему миру.

Fashion — это слово в нашей стране обрело другое значение. На самом деле все обретает другое значение, когда над твоей головой летят ракеты, когда ты засыпаешь и просыпаешься под звуки сирен, — пишет Андре Тан в своём посте.

Деньги от продажи этой линейки будут идти на поддержку армии Украины.

Совсем скоро будет презентована первая коллекция RDNT, которая символизирует жажду жизни.

Litkovskaya

Основательница бренда Лилия Литковская собрала всю команду во Львове для продолжения работы и обеспечения рабочим местом беженцев. Также бренд запустил так называемые сертификаты помощи стоимостью 150 евро. Все вырученные деньги будут направлены терробороне и МОЗ.

Сертификат гарантирует скидку 60% на весь товар после окончания войны, а также специальный подарок для каждого покупателя. Также бренд представит свою одежду на Charity Pop-up Store с десятью украинскими брендами. Выторгованные деньги будут переданы на помощь Украине.

Вопреки всему, мы не сдаёмся. Украинцы черпают силу и вдохновение даже из полосы смуты и зла, к окруживших нас сейчас. Ведь ми сильны, когда мы едины. А как уберечь отношения во время войны, если вы находитесь на расстоянии — читай в материале.