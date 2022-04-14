Здоровье и красота

Андре Тан, Litkovskaya и Frolov: как реорганизовалась отечественная фэшн-индустрия в период войны

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 14 апреля 2022, 19:00
Як реорганізувалися українські бренди на час війни
Фото: Instagram

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