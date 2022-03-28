Я боюсь за нашу семью: как уберечь чувства, если вынуждены быть в разлуке

Война, которая так неожиданно постучала в двери, оставила миллионы сердец на расстоянии друг от друга. Кто-то был вынужден вывезти семью в безопасное место и вернуться к месту активных действий на оборону. Кто-то — не смог вернуться в Украину из заграницы.
Мы уже рассказывали, что влияет на наши чувства во время войны и почему любовь рушится в военных реалиях. Именно чувство постоянной тревоги и напряжения деструктивно влияет на нашу любовь.
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Любовь во время войны даёт чувство стабильности и хотя бы минимального контроля над ситуацией. Но любовь и сама требует поддержки, особенно в период вынужденной разлуки с любимым человеком. Поэтому советуем воспользоваться следующими советами.
Ласковые прозвища способны поддержать и напомнить о самых тёплых моментах совместной жизни.
Рассказывайте друг другу обо всём, что произошло на протяжении дня, подробности ежедневных дел, успехи и достижения ребёнка. Хорошо, если есть возможность сделать такие звонки регулярными. Желательно каждый день в одно и то же время.
Даже если нет возможности разговоров или детальной переписки, присылайте символические смайлики или романтичные стикеры, которые могут мгновенно напомнить партнёру о вашей любви.
Помните, что вам обоим сейчас нелегко, вы оба можете быть встревоженными или раздражёнными. Попробуйте спокойно реагировать, если услышите эмоциональные всплески.
Воспоминания о моментах, когда и как были сделаны эти подарки, напомнят и о чувствах, которые вас объединяют. А в ситуации тревоги эти мелочи могут помочь “приземлиться”, успокоиться.
А как действовать, если ссоры происходят всё чаще из-за бурных эмоций? Читай в материале, как себя вести с родными в стрессовых ситуациях.