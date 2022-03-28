Я боюсь за нашу семью: как уберечь чувства, если вынуждены быть в разлуке

Война, которая так неожиданно постучала в двери, оставила миллионы сердец на расстоянии друг от друга. Кто-то был вынужден вывезти семью в безопасное место и вернуться к месту активных действий на оборону. Кто-то — не смог вернуться в Украину из заграницы.

Но как мы себя чувствуем при разлуке?

Мы уже рассказывали, что влияет на наши чувства во время войны и почему любовь рушится в военных реалиях. Именно чувство постоянной тревоги и напряжения деструктивно влияет на нашу любовь.

А как сохранить чувства и семью в разлуке?

Любовь во время войны даёт чувство стабильности и хотя бы минимального контроля над ситуацией. Но любовь и сама требует поддержки, особенно в период вынужденной разлуки с любимым человеком. Поэтому советуем воспользоваться следующими советами.

Используйте в общении свои понятные только вашей паре “специальные” кодовые слова.

Ласковые прозвища способны поддержать и напомнить о самых тёплых моментах совместной жизни.

Создайте ритуал звонков или переписки в мессенджерах.

Рассказывайте друг другу обо всём, что произошло на протяжении дня, подробности ежедневных дел, успехи и достижения ребёнка. Хорошо, если есть возможность сделать такие звонки регулярными. Желательно каждый день в одно и то же время.

Говорите и пишите о своих чувствах.

Даже если нет возможности разговоров или детальной переписки, присылайте символические смайлики или романтичные стикеры, которые могут мгновенно напомнить партнёру о вашей любви.

Слушайте партнёра.

Помните, что вам обоим сейчас нелегко, вы оба можете быть встревоженными или раздражёнными. Попробуйте спокойно реагировать, если услышите эмоциональные всплески.

Показывайте, что замечаете усилия партнёра.

Сделайте виртуальное свидание с чашкой кофе или самый простой, но общий ужин по разные стороны экрана.

Поддержать чувства помогают мелочи (небольшие украшения, брелоки), подаренные любимыми.

Воспоминания о моментах, когда и как были сделаны эти подарки, напомнят и о чувствах, которые вас объединяют. А в ситуации тревоги эти мелочи могут помочь “приземлиться”, успокоиться.

Если жена с детьми находится в безопасном месте, хорошим напоминанием о мирной жизни для мужа/отца могут стать фото детей в их ежедневных делах.

Делитесь мечтами об общих делах после победы.

Воспринимайте вынужденную разлуку как повод поскучать друг по другу. Главное — это доверие между партнёрами, вера в чувства.

А как действовать, если ссоры происходят всё чаще из-за бурных эмоций? Читай в материале, как себя вести с родными в стрессовых ситуациях.