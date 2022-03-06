Делай шаги для сближения. Как вести себя с родными в стрессовой ситуации

При стрессе и чрезвычайных ситуациях люди начинают сильно нервничать. Вместо того чтобы сплотиться внутри семьи, они наоборот ссорятся, кричать друг на друга и выплескивают все эмоции.

Психолог Елена Архипова рассказала, как вести себя с родными в стрессовой ситуации.

Психика в потрясении, она находится в напряжении, растет агрессия против врага, и куда выйти вот этой вот агрессии — непонятно.

По словам психолога, вот этот уровень агрессии и начинает выплескиваться на самых близких. И, естественно, они в ответ начинают огрызаться.

Также дети не понимают, как перенести этот период. Они начинают плакать, паниковать, и сколько бы вы их не успокаивали, продолжают это делать.

Что делать в такой ситуации

— Во-первых, надо понять, что агрессия появилась в результате стресса. Никто из ваших близких в этом не виноват. И когда тебе захочется резко ответить — вспомни, что это стресс.

Психолог говорит, что затем нужно понять, что это твои любимые люди и они тебе не враги.

Третье — при сильном стрессе очень могут помочь прикосновения и слова любви.

Помни, что в это время мы не должны ссориться и отдаляться друг от друга. Мы наоборот должны сближаться.

Обнимайте своих детей, говорите им слова любви, целуйте.

Также обнимай своего супруга(-гу), родителей, делай что-то для сближения.

Да, как вести себя с родными в стрессовой ситуации — дело каждого, но помните, что они самые близкие люди для вас и в такой момент нужно наоборот быть дружными и поддерживать друг друга.

В нашей помощи в сложившейся ситуации нуждаются бабушки и дедушки. Не надо кричать на них, если они слишком волнуются или боятся. Ранее мы рассказывали, как помочь пожилым людям во время войны.