Не забывай о них! Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью

Наш звонок к родителям, бабушке или дедушке греет им душу еще неделю. Но мы часто забываем им просто позвонить, чтобы узнать, как дела. Но сейчас такое время, что нужно помнить о них всегда.

В нашей стране идет захватническая война. Российские оккупанты обстреливают мирные города и села, где живут наши дедушки и бабушки. Они сейчас очень нуждаются в нашей поддержке и заботе.

Пожилые люди более уязвимы, поэтому больше подвергаются панике и тревоге. Их нужно поддерживать и успокаивать. Психология Лейла Гасанова рассказала, как это сделать.

Постоянно быть на связи

Независимо от того, живете ли вы рядом или в разных городах, будьте на связи. Звони и старайся не проявлять своей тревоги и страха. Расскажи, что делать при чрезвычайной ситуации.

Договоритесь о том, что телефон будет всегда рядом и звонки не будут сбрасываться.

А если живешь рядом, то чаще наведывайся в гости.

Позаботься о здоровье

Узнай все лекарства есть дома в аптечке. Если не хватает запасов хотя бы на месяц — докупи. Проверьте или исправите тонометр, термометр и глюкометр (для измерения уровня сахара в крови, при необходимости).

Заботься также о психологическом здоровье.

Поддерживай, успокаивай, не кричи и меньше спорь.

Если бабушка или дедушка в панике решили сделать запас в полгода вперед, не отказывай. Они, возможно, помнят военные и послевоенные времена, для них это нормально.

Но можно спокойно объяснить ситуацию и помочь совершить адекватные нормы запасов.

Новости и фейки

В это время распространяется много фейков, особенно сарафанного радио. Следовательно, следует объяснить, какими источниками информацию надо пользоваться. Если какая-то информация сильно волнует, пусть переспросит тебя и не паникует.

А также старайтесь избегать разговоров по политической тематике.

Это может только расстроить пожилых людей и добавить еще больше стресса.

Прикосновения и общение

Пожилым людям всегда не хватает объятий. Они рады любому проявлению внимания в свою сторону.

Поэтому чаще обнимай и привлекай к общению.

Если в семье есть дети — привлекай их. Бабушки и дедушки любят заботиться о малышах.

Очень важно не забывать о пожилых людях. Соседей, коллег прямо в магазине. Помоги им, не оставайся безразличным в это время.

Сейчас главное — не паниковать и мыслить критически. Если ты будешь проявлять покой, то пожилые люди будут брать с тебя пример и чувствовать себя уверенно. Напомним, ранее мы рассказывали о том, как побороть тревожность.