Я любил тебя до войны и скажу это в День победы — что происходит с чувством любви во время войны

Чувство любви характеризуется желанием проводить как можно больше времени с родными людьми, поддерживать, помогать им и делать приятные вещи. От этого мы сами получаем положительные эмоции.
Любовь — это о доверии, чувстве симпатии, заинтересованности в другом человеке, о желании говорить и слышать приятные слова, оказывать эмоциональную и физическую помощь. Но что происходит с нашими чувствами и желаниями, когда на них влияет такое деструктивное явление, как война?
В период войны функции организма сводятся только к одному — мы становимся более чувствительными к внешним звукам, запахам и зрительным раздражителям.
Все остальные ощущения и эмоции отходят на второй план.
Все остальные ощущения и эмоции отходят на второй план.
Мы чувствуем отстраненность друг от друга, а попытки что-то наладить только больше раздражают и утомляют, потому что эти проблемы уже не кажутся важными.
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Любовь — это не только о страсти. Следует помнить, что любовь связана с нашими ценностями, которые во время войны воспринимаются острее. Жизнь мирного населения находится в постоянной неопределенности и напряжении.
Любовь — это едва ли не единственное, что может обеспечить нас хотя бы минимальным ощущением стабильности и контроля.
Любовь — это едва ли не единственное, что может обеспечить нас хотя бы минимальным ощущением стабильности и контроля.
В этом случае любовь создает наш мир с чувством доверия и внутренней опоры. Это придает силы и желание двигаться дальше, силы бороться и мотивацию во время перебежек в бомбоубежище.
А еще любовь — это ответственность. Обострение чувства любви активирует и желание быть полезным для других людей, побуждает нас беспокоиться о родных.
Война обостряет чувство момента.
Война обостряет чувство момента.
Вспомните, было ли у вас за последние 20 дней ощущение страха о завтрашнем дне: наступит он или нет? Вот оно — осознание того, что завтра может не наступить и мы можем не успеть полюбить и… пожить.
Бракосочетание в период войны — это напоминание себе самим, что нормальная жизнь скоро вернется, а война пройдет. Такие поступки также свидетельствуют о желании известить: мы испытывали любовь до войны и готовы говорить это друг другу и после победы.
В неспокойный период жизни появляются и новые формы проявления любви:
“как ты?”, “тихо?”, “одевайся теплее в свое укрытие”;
смайлик в сообщении;
ласковое кодовое слово, которое понимает только любимый человек;
поиск встреч;
объятия и поцелуи при первой возможности;
звонки, гораздо чаще, чем обычно;
чашка горячего чая/кофе для любимого или любимой;
шутки о рашистах.
Ранее мы рассказывали, как обращаться с родными в стрессовой ситуации.