Тренди на літо 2022: шість модних суконь цього сезону

Війна внесла корективи у життя кожного українця, однак українські жінки навіть попри війну прагнуть бути доглянутими та гарно вбиратися. Вдалим вибором стануть стильні літні сукні.

Життя продовжується, і не варто відмовляти собі в чомусь лише через те, що коїться навкруги. Навпаки, треба продовжувати жити на повну й цим самим ще більше деморалізовувати ворога.

Отож ми розібрали для вас те, як змінилися тренди, й з’ясували, які саме сукні замовляти цього літа, щоб не відставати від фешн-планети.

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Що в тренді влітку 2022

Мода циклічна, та попри це постійно оновлюються деталі. Цього року на модні п’єдестали повертаються сукні довжини максі.

Серед кольорів та орнаментів трендовими цього літа будуть:

сукні в горох;

сукні червоного кольору.

Також новинкою сезону є в’язані сукні, які найкраще носити поверх купальників. Цікавими й модними моделями літа 2022 року будуть сукні з перекрученими деталями.

Якщо дивитися на загальний тренд року, то він перекочував і в літній сезон — це пір’я. А от класичний квітковий орнамент оновили більш кислотним відтінком квітів.

Сукні максі в горох

Цього літа такі сукні будуть на піку популярності. Ось кілька прикладів вдалої стилізації:

Червоні сукні максі

В’язані сукні

Сукні з пір’ям

Сукні з перекрученими елементами

Сукні з яскравими квітами

Треба не тільки гарно вдягатися, а й гарно відпочивати. Ми зібрали для тебе підбірку крутих місць, куди можна поїхати на відпочинок в умовах війни.