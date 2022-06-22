Тренди на літо 2022: шість модних суконь цього сезону

Війна внесла корективи у життя кожного українця, однак українські жінки навіть попри війну прагнуть бути доглянутими та гарно вбиратися. Вдалим вибором стануть стильні літні сукні.
Життя продовжується, і не варто відмовляти собі в чомусь лише через те, що коїться навкруги. Навпаки, треба продовжувати жити на повну й цим самим ще більше деморалізовувати ворога.
Отож ми розібрали для вас те, як змінилися тренди, й з’ясували, які саме сукні замовляти цього літа, щоб не відставати від фешн-планети.
Мода циклічна, та попри це постійно оновлюються деталі. Цього року на модні п’єдестали повертаються сукні довжини максі.
Серед кольорів та орнаментів трендовими цього літа будуть:
Також новинкою сезону є в’язані сукні, які найкраще носити поверх купальників. Цікавими й модними моделями літа 2022 року будуть сукні з перекрученими деталями.
Якщо дивитися на загальний тренд року, то він перекочував і в літній сезон — це пір’я. А от класичний квітковий орнамент оновили більш кислотним відтінком квітів.
Цього літа такі сукні будуть на піку популярності. Ось кілька прикладів вдалої стилізації:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ambrosia Malbrough • Lifestyle Influencer (@brosiaaa)
Публикация от Ambrosia Malbrough • Lifestyle Influencer (@brosiaaa)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caroline Huang Maguire (@carolineinnycity)
Публикация от Caroline Huang Maguire (@carolineinnycity)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hannah Almassi (@hannahalmassi)
Публикация от Hannah Almassi (@hannahalmassi)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Skye (@_jessicaskye)
Публикация от Jessica Skye (@_jessicaskye)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alicia Roddy (@lissyroddyy)
Публикация от Alicia Roddy (@lissyroddyy)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonie Hanne (@leoniehanne)
Публикация от Leonie Hanne (@leoniehanne)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chrissy Rutherford (@chrissyford)
Публикация от Chrissy Rutherford (@chrissyford)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CASS DIMICCO (@cassdimicco)
Публикация от CASS DIMICCO (@cassdimicco)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carolina Lindo (@imnotsorrydarling)
Публикация от Carolina Lindo (@imnotsorrydarling)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ci ???? (@ciaracherise)
Публикация от Ci ???? (@ciaracherise)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CHARLOTTE KUHRT (@charlottekuhrt)
Публикация от CHARLOTTE KUHRT (@charlottekuhrt)
Треба не тільки гарно вдягатися, а й гарно відпочивати. Ми зібрали для тебе підбірку крутих місць, куди можна поїхати на відпочинок в умовах війни.