Тренды на лето 2022: шесть модных платьев этого сезона

Война внесла коррективы в жизнь каждого украинца, однако украинские женщины, несмотря на обстоятельства, стремятся быть ухоженными и красиво одеваться. Удачным выбором могут стать стильные летние платья.

Жизнь продолжается, и не стоит отказывать себе в чем-то только потому, что идет война. Наоборот, нужно продолжать жить на полную и тем самым еще больше деморализовать врага.

Вікна выяснили, как изменились тренды и какие именно платья стоит покупать этим летом, чтобы не отставать от фэшн-планеты.

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Что в тренде летом 2022 года

Мода циклична, но, несмотря на это, постоянно обновляются детали. В этом году на модный пьедестал возвращаются платья длины макси.

Среди цветов и орнаментов трендовыми этим летом будут:

платья в горох;

платья красного цвета.

Также новинкой этого сезона являются вязаные платья, которые лучше носить поверх купальников. Интересными и модными моделями лета 2022 будут платья с перекрученными деталями.

Если смотреть на общий тренд года, то он перекочевал и в летний сезон — это перья. Классический цветочный орнамент обновили более кислотным оттенком цветов.

Платья макси в горох

Этим летом такие платья будут на пике популярности. Вот несколько примеров удачной стилизации:

Красные платья макси

Вязаные платья

Платья с перьями

Платья с перекрученными элементами

Платья с яркими цветами

Надо не только хорошо одеваться, но и отдыхать. Мы собрали для тебя подборку крутых мест, куда можно поехать на отдых во время войны.