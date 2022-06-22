Тренды на лето 2022: шесть модных платьев этого сезона

Война внесла коррективы в жизнь каждого украинца, однако украинские женщины, несмотря на обстоятельства, стремятся быть ухоженными и красиво одеваться. Удачным выбором могут стать стильные летние платья.
Жизнь продолжается, и не стоит отказывать себе в чем-то только потому, что идет война. Наоборот, нужно продолжать жить на полную и тем самым еще больше деморализовать врага.
Вікна выяснили, как изменились тренды и какие именно платья стоит покупать этим летом, чтобы не отставать от фэшн-планеты.
Мода циклична, но, несмотря на это, постоянно обновляются детали. В этом году на модный пьедестал возвращаются платья длины макси.
Среди цветов и орнаментов трендовыми этим летом будут:
Также новинкой этого сезона являются вязаные платья, которые лучше носить поверх купальников. Интересными и модными моделями лета 2022 будут платья с перекрученными деталями.
Если смотреть на общий тренд года, то он перекочевал и в летний сезон — это перья. Классический цветочный орнамент обновили более кислотным оттенком цветов.
Этим летом такие платья будут на пике популярности. Вот несколько примеров удачной стилизации:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ambrosia Malbrough • Lifestyle Influencer (@brosiaaa)
Публикация от Ambrosia Malbrough • Lifestyle Influencer (@brosiaaa)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caroline Huang Maguire (@carolineinnycity)
Публикация от Caroline Huang Maguire (@carolineinnycity)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hannah Almassi (@hannahalmassi)
Публикация от Hannah Almassi (@hannahalmassi)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Skye (@_jessicaskye)
Публикация от Jessica Skye (@_jessicaskye)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alicia Roddy (@lissyroddyy)
Публикация от Alicia Roddy (@lissyroddyy)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonie Hanne (@leoniehanne)
Публикация от Leonie Hanne (@leoniehanne)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chrissy Rutherford (@chrissyford)
Публикация от Chrissy Rutherford (@chrissyford)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CASS DIMICCO (@cassdimicco)
Публикация от CASS DIMICCO (@cassdimicco)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carolina Lindo (@imnotsorrydarling)
Публикация от Carolina Lindo (@imnotsorrydarling)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ci ???? (@ciaracherise)
Публикация от Ci ???? (@ciaracherise)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CHARLOTTE KUHRT (@charlottekuhrt)
Публикация от CHARLOTTE KUHRT (@charlottekuhrt)
Надо не только хорошо одеваться, но и отдыхать. Мы собрали для тебя подборку крутых мест, куда можно поехать на отдых во время войны.