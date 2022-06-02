“Вільний” синій та “енергійний” жовтий в тренді! Добірка стильного патріотичного одягу від українських та світових брендів

Мода не стоїть осторонь політики, коли йдеться про безглузді війни, розв’язані кривавими диктаторами. Українські та світові законодавці трендів цього року по-новому подивились на кольори нашого державного прапора.
Американський інститут кольору Pantone уже назвав їх “вільний” синій та “енергійний” жовтий, таким чином підтримавши Україну. Європейські міста буквально майорять нашими кольорами, а найвідоміші бренди випускають колекції з акцентом на них.
Ми зібрали добірку стильного одягу, взуття та аксесуарів у синьо-жовтій гамі на випадок, якщо ти теж хочеш висловити свою любов до України без слів.
Елегантні сині та жовті сукні у різних відтінках від українських брендів Bobkova та 91LAB створять незабутній образ для літнього вечора.
А ось розкішну вишиванку від Юлії Магдич, мабуть, тобі захочеться притримати для особливої події. Та дарма! Адже кожен день для українок — свято свободи та самоповаги.
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Допис, поширений BOBKOVA (@bobkova_official)
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Допис, поширений 91LAB (@91lab_official)
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Допис, поширений Made of love❤worldwide???? (@yuliya_magdych)
Якщо ж тобі подобаються яскравіші відтінки, зверни увагу на жовту спідницю від бренду Edelvika. Її можна одягнути з білою або блакитною сорочкою та мати неперевершений, а головне — зручний образ. Адже під таку спідницю легко пасуватимуть кросівки або кеди.
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Допис, поширений Вишиванки • Бренд одягу (@edelvika)
Українським бізнесвумен припав до душі костюм вільного крою від бренду J’amemme. Легкий одяг, який ледве відчувається на тілі, допоможе пережити довгий робочий день у гарному настрої.
А якщо ти фанатка домашнього стилю, сімейний затишок вихідних подарує костюм від Poustovit. Зрештою, усі заслуговують на те, щоб взяти паузу від шаленого ритму життя.
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Допис, поширений POUSTOVIT (@poustovit)
Лаковані сумки від відомого світового бренду Jacquemus неодмінно додадуть +100 балів до твоєї впевненості. Різні за формою, та однакові за кольором аксесуари допоможуть тобі висловити свої почуття у повсякденних образах.
До речі, жовтеньку сумку від Bottega Veneta можна міксувати з найрізноманітнішими кольорами та стилями. Готова виділятись?
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Допис, поширений Bottega Veneta International (@bottegavenetaworld)
Звичайно, лейбл Prada сам говорить за себе й не потребує багатослів’я. Але цей капелюх не дасть потіти шкірі голови у спекотну погоду, натомість захищаючи її від пекельних променів. Нехай південне сонечко Херсонщини палить лише російських окупантів!
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Балетки — надзвичайно зручне взуття. Особливо це зрозуміють ті, хто весь день бігає у волонтерських штабах задля спільної перемоги. Твої ніжки подякують за комфортну взуванку від бренду Proenza Schouler.
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Допис, поширений Proenza Schouler (@proenzaschouler)
Утім не лише синьо-жовті прапори надихають дизайнерів з усього світу. Український бренд M1R випустив сукню на честь Укрзалізниці, яка щоденно ось уже майже 100 днів рятує мільйони людей з гарячих точок.