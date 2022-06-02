“Вільний” синій та “енергійний” жовтий в тренді! Добірка стильного патріотичного одягу від українських та світових брендів

Мода не стоїть осторонь політики, коли йдеться про безглузді війни, розв’язані кривавими диктаторами. Українські та світові законодавці трендів цього року по-новому подивились на кольори нашого державного прапора.

Американський інститут кольору Pantone уже назвав їх “вільний” синій та “енергійний” жовтий, таким чином підтримавши Україну. Європейські міста буквально майорять нашими кольорами, а найвідоміші бренди випускають колекції з акцентом на них.

Ми зібрали добірку стильного одягу, взуття та аксесуарів у синьо-жовтій гамі на випадок, якщо ти теж хочеш висловити свою любов до України без слів.

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Сукні

Елегантні сині та жовті сукні у різних відтінках від українських брендів Bobkova та 91LAB створять незабутній образ для літнього вечора.

А ось розкішну вишиванку від Юлії Магдич, мабуть, тобі захочеться притримати для особливої події. Та дарма! Адже кожен день для українок — свято свободи та самоповаги.

Спідниці

Якщо ж тобі подобаються яскравіші відтінки, зверни увагу на жовту спідницю від бренду Edelvika. Її можна одягнути з білою або блакитною сорочкою та мати неперевершений, а головне — зручний образ. Адже під таку спідницю легко пасуватимуть кросівки або кеди.

Костюми

Українським бізнесвумен припав до душі костюм вільного крою від бренду J’amemme. Легкий одяг, який ледве відчувається на тілі, допоможе пережити довгий робочий день у гарному настрої.

А якщо ти фанатка домашнього стилю, сімейний затишок вихідних подарує костюм від Poustovit. Зрештою, усі заслуговують на те, щоб взяти паузу від шаленого ритму життя.

Сумки

Лаковані сумки від відомого світового бренду Jacquemus неодмінно додадуть +100 балів до твоєї впевненості. Різні за формою, та однакові за кольором аксесуари допоможуть тобі висловити свої почуття у повсякденних образах.

До речі, жовтеньку сумку від Bottega Veneta можна міксувати з найрізноманітнішими кольорами та стилями. Готова виділятись?

Капелюхи

Звичайно, лейбл Prada сам говорить за себе й не потребує багатослів’я. Але цей капелюх не дасть потіти шкірі голови у спекотну погоду, натомість захищаючи її від пекельних променів. Нехай південне сонечко Херсонщини палить лише російських окупантів!

Взуття

Балетки — надзвичайно зручне взуття. Особливо це зрозуміють ті, хто весь день бігає у волонтерських штабах задля спільної перемоги. Твої ніжки подякують за комфортну взуванку від бренду Proenza Schouler.

Утім не лише синьо-жовті прапори надихають дизайнерів з усього світу. Український бренд M1R випустив сукню на честь Укрзалізниці, яка щоденно ось уже майже 100 днів рятує мільйони людей з гарячих точок.