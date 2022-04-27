Синьо-жовтий тренд в одязі: стильні образи від данської блогерки та секрети весни-2022 

Після початку повномасштабної війни у світі активно поширюється тренд на українське. Яскраві кольори нашого прапора все частіше можна зустріти в модних образах іноземних блогерів та артистів.

Так, популярна блогерка з Данії Каролін Далл обожнює фотографуватися у стильних образах й викладати соковиті кадри в мережу. Та останнім часом в її гардеробі помітили багато синьо-жовтого одягу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Karoline Dall (@karodall) Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Читати на тему Мей Маск підхоплює тренд на українське та обирає образи від наших дизайнерів Мей Маск останнім часом вбирається в образи від українських дизайнерів на знак підтримки нашої держави в ці складні часи.

Модні секрети весни-2022

Яскраве пальто . Поки ще погода примхлива, така річ в гардеробі не буде зайвою. Окрім синього кольору, який обрала Каролін Далл, зверни увагу на лимонний та фіолетовий, адже вони тепер теж у тренді.

. Поки ще погода примхлива, така річ в гардеробі не буде зайвою. Окрім синього кольору, який обрала Каролін Далл, зверни увагу на лимонний та фіолетовий, адже вони тепер теж у тренді. Тренч з еко-шкіри . Альтернативою пальто стануть шкіряні моделі тренчів. Якщо ти така ж смілива, як бійці ЗСУ, то зверну увагу на тренчі з контрастними вставками. Вони додають свіжості образу.

. Альтернативою пальто стануть шкіряні моделі тренчів. Якщо ти така ж смілива, як бійці ЗСУ, то зверну увагу на тренчі з контрастними вставками. Вони додають свіжості образу. Мініспідниця . Так-так, вона знову в моді. Експериментуй з різними поєднаннями: як щодо oversize жакета чи світшота?

. Так-так, вона знову в моді. Експериментуй з різними поєднаннями: як щодо oversize жакета чи світшота? Широкі штани . Для контрасту з мініспідницями додай у гардероб джинси-бойфренди, легінси зі штанинами кльош і великі моделі “dad pants”.

. Для контрасту з мініспідницями додай у гардероб джинси-бойфренди, легінси зі штанинами кльош і великі моделі “dad pants”. Лофери. Їх не забули в новому сезоні, тож класичні моделі чудово пасуватимуть до будь-якого твого образу.

Українські дизайнери та бренди попри війну продовжують творити, надихаючись силою й величчю України та її людей. Читай, як українські бренди реорганізували свою роботу.