Синьо-жовтий тренд в одязі: стильні образи від данської блогерки та секрети весни-2022 

Після початку повномасштабної війни у світі активно поширюється тренд на українське. Яскраві кольори нашого прапора все частіше можна зустріти в модних образах іноземних блогерів та артистів.
Так, популярна блогерка з Данії Каролін Далл обожнює фотографуватися у стильних образах й викладати соковиті кадри в мережу. Та останнім часом в її гардеробі помітили багато синьо-жовтого одягу.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Karoline Dall (@karodall)
Привіт! На зв'язку Вікна
З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради,
що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки.
Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію!
Підтримати (Donate)
Допис, поширений Karoline Dall (@karodall)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Karoline Dall (@karodall)
Українські дизайнери та бренди попри війну продовжують творити, надихаючись силою й величчю України та її людей. Читай, як українські бренди реорганізували свою роботу.