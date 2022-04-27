Сине-желтый тренд в одежде: стильные образы от блоггера из Дании и секреты весны-2022

После начала полномасштабной войны в мире активно распространяется тренд на украинское. Яркие цвета нашего флага все чаще встречаются в модных образах иностранных блоггеров и артистов.
Так, популярная блоггер из Дании Каролин Далл обожает фотографироваться в стильных образах и выкладывать сочные кадры в сеть. В последнее время в ее гардеробе заметили много сине-желтой одежды.
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Допис, поширений Karoline Dall (@karodall)
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