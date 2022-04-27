Сине-желтый тренд в одежде: стильные образы от блоггера из Дании и секреты весны-2022

После начала полномасштабной войны в мире активно распространяется тренд на украинское. Яркие цвета нашего флага все чаще встречаются в модных образах иностранных блоггеров и артистов.

Так, популярная блоггер из Дании Каролин Далл обожает фотографироваться в стильных образах и выкладывать сочные кадры в сеть. В последнее время в ее гардеробе заметили много сине-желтой одежды.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Karoline Dall (@karodall) Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Читать по теме Мэй Маск подхватывает тренд на украинское и выбирает образы от наших дизайнеров Мэй Маск в последнее время одевается в образы от украинских дизайнеров в знак поддержки нашего государства в эти сложные времена.

Модные секреты весны-2022

Яркое пальто . Пока еще погода капризная, такая вещь в гардеробе не будет лишней. Кроме синего цвета, который выбрала Каролин Далл, обрати внимание на лимонный и фиолетовый, ведь они теперь тоже в тренде.

. Пока еще погода капризная, такая вещь в гардеробе не будет лишней. Кроме синего цвета, который выбрала Каролин Далл, обрати внимание на лимонный и фиолетовый, ведь они теперь тоже в тренде. Тренч из эко-кожи . Альтернативой пальто станут кожаные модели тренчей. Если ты такая же смелая, как бойцы ВСУ, обрати внимание на тренчи с контрастными вставками. Они придают образу свежести.

. Альтернативой пальто станут кожаные модели тренчей. Если ты такая же смелая, как бойцы ВСУ, обрати внимание на тренчи с контрастными вставками. Они придают образу свежести. Мини-юбка . Да-да, она снова в моде. Экспериментируй с разными сочетаниями: как насчет oversize жакета или свитшота?

. Да-да, она снова в моде. Экспериментируй с разными сочетаниями: как насчет oversize жакета или свитшота? Широкие брюки . Для контраста с мини-юбками добавь в гардероб джинсы-бойфренды, леггинсы со штанинами клеш и большие модели “dad pants”.

. Для контраста с мини-юбками добавь в гардероб джинсы-бойфренды, леггинсы со штанинами клеш и большие модели “dad pants”. Лоферы. Их не забыли в новом сезоне, поэтому классические модели будут прекрасно подходить к любому твоему образу.

Украинские дизайнеры и бренды, несмотря на войну, продолжают творить, вдохновляясь силой и величием Украины и ее людей. Читай, как украинские бренды реорганизовали свою работу.