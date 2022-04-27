Здоровье и красота

Сине-желтый тренд в одежде: стильные образы от блоггера из Дании и секреты весны-2022

Елена Яковлева, редактор сайта 27 апреля 2022, 09:00
Данська блогерка Каролін Далл обирає синьо-жовті кольори для модних образів
Фото: Instagram

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