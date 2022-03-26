Мей Маск підхоплює тренд на українське та обирає образи від наших дизайнерів

Завдяки своїй мужності та стійкості Україна викликає захоплення всього цивілізованого світу. Видатні люди підхоплюють тренд на все українське, зокрема моду.

Письменниця, модель та мати винахідника й бізнесмена Ілона Маска Мей Маск останнім часом вбирається в образи від українських дизайнерів на знак підтримки нашої держави в ці складні часи.

Щоб відпочити від перегляду жахливих новин, я прогулялася, одягнувши (костюм — ред.) українського бренду Bobkova, — написала Мей Маск у своєму Instagram.

А цей стильний лук для Мей Маск підготували українські дизайнери 91LAB та BEVZA.

Вишуканий образ від дизайнерів Elena Burenina та Elena Rudenko полонив серця підписниць Мей Маск в Instagram.

Читати на тему Британський співак Ед Ширан виступить з Антитілами, щоб підтримати Україну Популярний виконавець Ед Ширан та український гурт Антитіла виступлять разом для підтримки України.

Мей Маск дала інтерв’ю щодо війни в Україні, одягнувши вишиванку від бренду Edelvika.

8 березня письменниця привітала всіх жінок з Міжнародним жіночим днем, одягнувши сукню від J’amemme.

Раніше Мей Маск звернулася до українців зі словами підтримки, одягнувшися у вишиту сукню української дизайнерки Юлії Магдич.