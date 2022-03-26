Мэй Маск подхватывает тренд на украинское и выбирает образы от наших дизайнеров

Благодаря своему мужеству и стойкости Украина вызывает восхищение всего цивилизованного мира. Выдающиеся люди подхватывают тренд на все украинское, в том числе моду.
Писательница, модель и мать изобретателя и бизнесмена Илона Маска Мэй Маск в последнее время одевается в образы от украинских дизайнеров в знак поддержки нашего государства в эти сложные времена.
Чтобы отдохнуть от просмотра ужасных новостей, я прогулялась, надев (костюм — ред.) украинского бренда Bobkova, — написала Мэй Маск в своем Instagram.
Чтобы отдохнуть от просмотра ужасных новостей, я прогулялась, надев (костюм — ред.) украинского бренда Bobkova, — написала Мэй Маск в своем Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maye Musk (@mayemusk)
Допис, поширений Maye Musk (@mayemusk)
А этот стильный лук для Мэй Маск подготовили украинские дизайнеры 91LAB и BEVZA.
Изысканный образ от дизайнеров Elena Burenina и Elena Rudenko пленил сердца подписчиц Мэй Маск в Instagram.
Мэй Маск дала интервью о войне в Украине, надев вышиванку от бренда Edelvika.
8 марта писательница поздравила всех женщин с Международным женским днем, надев платье от J’amemme.
Ранее Мэй Маск обратилась к украинцам со словами поддержки. На интервью она предстала в вышитом платье украинского дизайнера Юлии Магдич.