Вы храбрые, и вы победите! — Мэй Маск обратилась к украинцам

Волна поддержки Украины звездами и известными личностями не сбавляет высот. Не только отечественные медийные люди записывают мотивирующие видео — нас поддерживают и за границей.

К украинскому народу в своих социальных сетях обратилась и Мэй Маск — автор книг Женщина, у которой есть план, Мой сын — Илон Маск: как вырастить гения и других. В прошлом она была южно-африканской и канадской моделью.

На видео женщина стоит в вышитом платье украинского дизайнера Юлии Магдич, а на фоне — собственная книга в украинском издании.

Привет. Меня зовут Мэй Маск, и мой украинский издатель просит обратиться к вам, украинцы! Весь мир наблюдает за всем, что происходит — мы очень расстроены, это трагедия.

Мэй Маск выразила восхищение украинскому народу, его мужественности и несгибаемости.

Мы поражены тем, насколько отважны каждый из вас, и мы продолжим помогать вам всем, чем только сможем. Вы боретесь за сохранение вашей свободы, вы храбрые, и вы победите!

Также она поблагодарила небезразличных россиян, которые все-таки выходят на протесты в России. Ведь мир верит: войну в Украине все еще можно остановить, если устранить проблему изнутри страны-агрессора.

Но я также хочу поблагодарить протестующих россиян. Мы надеемся, что все это скоро закончится. Мы продолжаем говорить: остановите войну! Просто остановите войну.

Недавно и сын Мэй Маск выразил поддержку Украине, более того — Илон Маск обсудил детали сотрудничества с президентом Владимиром Зеленским.