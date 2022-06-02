“Свободный” синий и “энергичный” желтый в тренде! Подборка стильной патриотической одежды от украинских и мировых брендов

Мода не стоит в стороне от политики, когда речь идет о бессмысленных войнах, развязанных кровавыми диктаторами. Украинские и мировые законодатели трендов в этом году по-новому посмотрели на цвета нашего государственного флага.
Американский институт цвета Pantone уже назвал их “свободный” синий и “энергичный” желтый, таким образом поддержав Украину. Европейские города буквально пестрят нашими цветами, а самые известные бренды выпускают коллекции с акцентом на них.
Мы собрали подборку стильной одежды, обуви и аксессуаров в сине-желтой гамме на случай, если ты тоже хочешь выразить свою любовь к Украине без слов.
Элегантные синие и желтые платья в разных оттенках украинских брендов Bobkova и 91LAB создадут незабываемый образ для летнего вечера.
А вот роскошную вышиванку от Юлии Магдич, пожалуй, тебе захочется придержать для особого события. Но зря! Ведь каждый день для украинок — праздник свободы и самоуважения.
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Допис, поширений BOBKOVA (@bobkova_official)
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Допис, поширений 91LAB (@91lab_official)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Made of love❤worldwide???? (@yuliya_magdych)
Допис, поширений Made of love❤worldwide???? (@yuliya_magdych)
Если тебе нравятся более яркие оттенки, обрати внимание на желтую юбку от бренда Edelvika. Ее можно одеть с белой или голубой рубашкой и иметь непревзойденный, а главное — удобный образ. Ведь под такую юбку легко подойдут кроссовки или кеды.
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Допис, поширений Вишиванки • Бренд одягу (@edelvika)
Украинским бизнесвумен пришелся по душе костюм свободного кроя от бренда J’amemme. Легкая одежда, едва ощущаемая на теле, поможет пережить долгий рабочий день в хорошем настроении.
А если ты фанатка домашнего стиля, семейный уют выходных подарит костюм от Poustovit. В конце концов, все заслуживают того, чтобы взять паузу от безумного ритма жизни.
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Допис, поширений J’amemme ???????? (@jamemme)
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Допис, поширений POUSTOVIT (@poustovit)
Лакированные сумки от известного мирового бренда Jacquemus непременно добавят +100 баллов к твоей уверенности. Различные по форме, но одинаковые по цвету аксессуары помогут тебе выразить свои чувства в повседневных образах.
Кстати, желтенькую сумку от Bottega Veneta можно миксовать с самыми разными цветами и стилями. Готова выделяться?
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Допис, поширений JACQUEMUS (@jacquemus)
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Допис, поширений Bottega Veneta International (@bottegavenetaworld)
Конечно, лейбл Prada сам говорит за себя и не нуждается в многословии. Но эта шляпа не даст потеть коже головы в жаркую погоду, защищая ее от адских лучей. Пусть южное солнышко Херсонской области жжет только российских оккупантов!
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Допис, поширений Prada (@prada)
Балетки — очень удобная обувь. Особенно это поймут те, кто весь день бегает в волонтерских штабах для общей победы. Твои ножки поблагодарят за комфортную обувь от бренда Proenza Schouler.
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Допис, поширений Proenza Schouler (@proenzaschouler)
Впрочем, не только сине-желтые флаги вдохновляют дизайнеров со всего мира. Украинский бренд M1R выпустил платье в честь Укрзалізниці, которая ежедневно вот уже почти 100 дней спасает миллионы людей с горячих точек.