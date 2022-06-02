“Свободный” синий и “энергичный” желтый в тренде! Подборка стильной патриотической одежды от украинских и мировых брендов

Мода не стоит в стороне от политики, когда речь идет о бессмысленных войнах, развязанных кровавыми диктаторами. Украинские и мировые законодатели трендов в этом году по-новому посмотрели на цвета нашего государственного флага.

Американский институт цвета Pantone уже назвал их “свободный” синий и “энергичный” желтый, таким образом поддержав Украину. Европейские города буквально пестрят нашими цветами, а самые известные бренды выпускают коллекции с акцентом на них.

Мы собрали подборку стильной одежды, обуви и аксессуаров в сине-желтой гамме на случай, если ты тоже хочешь выразить свою любовь к Украине без слов.

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Платья

Элегантные синие и желтые платья в разных оттенках украинских брендов Bobkova и 91LAB создадут незабываемый образ для летнего вечера.

А вот роскошную вышиванку от Юлии Магдич, пожалуй, тебе захочется придержать для особого события. Но зря! Ведь каждый день для украинок — праздник свободы и самоуважения.

Юбки

Если тебе нравятся более яркие оттенки, обрати внимание на желтую юбку от бренда Edelvika. Ее можно одеть с белой или голубой рубашкой и иметь непревзойденный, а главное — удобный образ. Ведь под такую юбку легко подойдут кроссовки или кеды.

Костюмы

Украинским бизнесвумен пришелся по душе костюм свободного кроя от бренда J’amemme. Легкая одежда, едва ощущаемая на теле, поможет пережить долгий рабочий день в хорошем настроении.

А если ты фанатка домашнего стиля, семейный уют выходных подарит костюм от Poustovit. В конце концов, все заслуживают того, чтобы взять паузу от безумного ритма жизни.

Сумки

Лакированные сумки от известного мирового бренда Jacquemus непременно добавят +100 баллов к твоей уверенности. Различные по форме, но одинаковые по цвету аксессуары помогут тебе выразить свои чувства в повседневных образах.

Кстати, желтенькую сумку от Bottega Veneta можно миксовать с самыми разными цветами и стилями. Готова выделяться?

Шляпы

Конечно, лейбл Prada сам говорит за себя и не нуждается в многословии. Но эта шляпа не даст потеть коже головы в жаркую погоду, защищая ее от адских лучей. Пусть южное солнышко Херсонской области жжет только российских оккупантов!

Обувь

Балетки — очень удобная обувь. Особенно это поймут те, кто весь день бегает в волонтерских штабах для общей победы. Твои ножки поблагодарят за комфортную обувь от бренда Proenza Schouler.

Впрочем, не только сине-желтые флаги вдохновляют дизайнеров со всего мира. Украинский бренд M1R выпустил платье в честь Укрзалізниці, которая ежедневно вот уже почти 100 дней спасает миллионы людей с горячих точек.