Восемь украинских брендов, которые создают патриотические вещи и отправляют средства на ВСУ

После 24 февраля, как и большинство украинцев, я стала более сознательно относиться к трате денег, а именно тратить их в тех местах, где часть прибыли передают на нужды армии.

Недавно долго искала салон красоты, где покраситься — нашла тот, который 10% прибыли передает на нужды ВСУ. Гораздо приятнее выходить из парикмахерской не просто с ухоженными волосами, но и с уверенностью, что сегодня сделала что-нибудь для приближения нашей победы.

То же касается и одежды. Ниже — несколько украинских брендов с разными ценниками, покупая которые, вы помогаете нашим защитникам.

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Здесь есть кепки с главным символом Киева — листочком каштана, футболки, худи и рубашки с надписью ЛІВИЙ БЕРЕГ ПРАВИЙ БЕРЕГ. Это стильный способ признаться в любви столице Украины. С началом полномасштабного вторжения бренд создал новый дроп патриотических футболок ВОЛЯ, а 30% от своей прибыли команда отправляет на помощь ВСУ.

Начиная с февраля, мы отправили более 100 000 грн в фонд Повернись живим и волонтерам.

Мы также продолжаем помогать ВСУ и волонтерским организациям, 30% из месячной прибыли мы отправляем на помощь.

История бренда началась ещё в 2017 году. Его создала команда известного украинского дизайнера Лилии Пустовит, чтобы поддерживать молодых коллег. В настоящее время бренд отправляет заказы по Украине и миру.

В Киеве заказ можно забрать лично. Я купила черную кепку с каштаном и ещё одну в подарок. Посчитала, что таким образом 300 грн задонатила на армию. Ну классно же!

DODO socks

Один из самых известных украинских брендов носков создал у себя на сайте отдельный раздел Поддержи ВСУ. Там и носки Паляниця, и пара с Кремлем в огне Шо по русні? Словом, захочется купить всю коллекцию До перемоги.

Одни из самых любимых — носки Доброго вечора, ми з України. Их раскупают, как горячие пирожки. 50% из пары DODO socks перечисляет в помощь украинской армии в фонд Повернись живим. О суммах, которые удалось собрать, постоянно отчитываются у себя в Instagram.

Вы заказали более трех тысяч пар (носков — ред.) за шесть дней предпродажи нашей новой коллекции. Вместе нам удалось собрать и передать в фонд @savelife.in.ua ещё 400 000 грн.

Носки бренд отправляет по Украине и за границу. Только за первые три дня продажи патриотических носков, DODO собрали и передали в поддержку армии более миллиона гривен. А сейчас сумма собранных средств пересекла отметку в четыре миллиона. Ждем новую коллекцию, посвященную победе Украины!

AVIATSIA HALYCHYNY

Это львовский бренд, ставший известным благодаря своим ценностям и поддержке украинской армии. После начала российской агрессии в Украине появилась мода на милитарное. Её подхватил бренд AVIATSIA HALYCHYNY в 2015 году.

Сначала создавали патриотические футболки и вдохновлялись новой украинской армией. Посвящали коллекции отдельным бригадам, высказываниям известных украинцев и, конечно, украинской авиации.

С начала полномасштабного вторжения России бренд сразу же создал футболку-ответ оккупантам с той же фразой, которую сказали защитники острова Змеиный. Всю прибыль с продаж этой футболки бренд отправляет в поддержку ВСУ.

В настоящее время бренд создает одежду, на которой история борьбы Украины против России — в коллекции Independence war.

А ещё этот бренд выбирают известные украинцы. Министр обороны Алексей Резников ходит в нем, а Святослав Вакарчук вообще объездил в худи Ukrainian Falcons почти всю Украину, а впоследствии выставил его на аукцион.

В настоящее время бренд собирает деньги на потребности Воздушных сил Украины. На продаже футболок собрали уже более двух миллионов гривен. А ещё на сайте бренда есть отдельный раздел Купи боевые самолеты для ВСУ. Уникальная возможность отправить несколько гривен и присоединиться к сбору на Су и Миг для украинских пилотов.

KEEPSTYLE

Бренд тоже начинал со свитшотов и футболок, но впоследствии начал выпускать и тематические коллекции — в поддержку осознанного потребления или идеи локального туризма. Но свою самую важную коллекцию бренд выпустил после начала полномасштабной войны — капсула Ми з України. Только в один свитшот Мрія можно влюбиться…

95% прибыли из коллекции Ми з України Keepstyle отдает на нужды ВСУ и в фонд Повернись живим. Сейчас на сайте можно сделать предзаказ. Бренду уже удалось собрать для украинских защитников 400 тыс. грн.

Buymagnetic

Бренд родом из Одессы, создающий изысканные платья и костюмы. В отличие от других, Buymagnetic не создавали отдельную патриотическую коллекцию, но утверждают: желто-голубой — это самый главный тренд.

С начала полномасштабной войны бренд передает 10% всех продаж на гуманитарную помощь и нужды ВСУ. Словом, приблизить победу, купив платье для неё, можно.

Rikky Hype

Здесь можно найти стильную спортивную одежду и белье, свитшоты и худи. А в июне бренд представил новую коллекцию футболок, в которую заложены главные символы, лозунги и истории, что ассоциируются у нас с борьбой за свободу и независимость после 24 февраля. Футболки оверсайз, посвященные гимну сечевых стрельцов и призраку Киева, — отдельная любовь.

Rikky Hype решили постоянно отчитываются о том, как помогают армии, чтобы их клиенты тоже знали, насколько приобщились к помощи ВСУ.

На часть средств бренд лично закупает все, что необходимо для украинских защитников. Купили и отремонтировали два автомобиля, несколько тысяч тепловизоров и несколько десятков дронов. Обо всем этом активно отчитываются в Instagram.

Romashka

Украинский бренд с доступными ценами. Сначала начинали, как интернет-магазин женской одежды, сейчас имеют два шоурума в Киеве и Львове. Для того чтобы помогать украинцам во время полномасштабной войны, Romashka запустили коллекцию футболок Ukraine — 100% от продажи которых идет на благотворительность.

Право выбрать, куда будут направлены средства, бренд предоставляет своим клиентам. Поэтому, покупая стильную футболку, выбираете: передать деньги на ВСУ, пострадавшим в результате войны гражданским или пострадавшим животным.

А ещё бренд по своему усмотрению переводит часть прибыли волонтерам, приютам и семьям, нуждающимся в помощи. Обо всем отчитываются в сториз.

MORNING STAR

Интернет-магазин одежды, который создал те же футболки с обстрелянными врагом украинскими городами. Бренд сделал принты с фотографиями Киева, Харькова и Мариуполя, чтобы помнить преступления россиян и героизм украинских городов.

Всю прибыль с каждой футболки магазин отправляет на нужды украинской армии. А ещё тратит часть прибыли из каждой футболки, чтобы закупить специальную ткань для пошива плитоносок.

Ищи одежду, которая нравится именно тебе, в этих украинских магазинах! К тому же уже известно о трендах этого лета — какие платья будут актуальны на лето-2022, читай в нашем материале.

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