Перископи на 3D принтерах для передової — ноу-хау від українських винахідників

Перископи для передової – на 3D-принтерах! Таке виробництво запустило одне з львівських підприємств.
Перископи допомагають бійцям безпечно спостерігати за тим, що відбувається довкола. Прилади годяться як в окопах, так і під час міських боїв.
Фірма закупила 3D-принтери та сама розробила модель. За два місяці роботи підприємці відправили українським захисникам уже тисячу перископів. За побажаннями військових деякі перископи удосконалюють.
Перископи допомагають нашим бійцям безпечно спостерігати за периметром з окопу, щоб не наражати себе на ворожу кулю чи снаряд.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як десятирічна чемпіонка світу з шашок збирала гроші для ЗСУ і віддала їх Притулі.
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