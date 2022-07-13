Перископи на 3D принтерах для передової — ноу-хау від українських винахідників

Перископи для передової – на 3D-принтерах! Таке виробництво запустило одне з львівських підприємств.

Перископи допомагають бійцям безпечно спостерігати за тим, що відбувається довкола. Прилади годяться як в окопах, так і під час міських боїв.

Фірма закупила 3D-принтери та сама розробила модель. За два місяці роботи підприємці відправили українським захисникам уже тисячу перископів. За побажаннями військових деякі перископи удосконалюють.

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Перископи допомагають нашим бійцям безпечно спостерігати за периметром з окопу, щоб не наражати себе на ворожу кулю чи снаряд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як десятирічна чемпіонка світу з шашок збирала гроші для ЗСУ і віддала їх Притулі.

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