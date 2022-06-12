Грим для військових — як в Одесі працівники кіношколи допомагають бійцям ЗСУ маскуватись

В Одесі працівники кіношколи виготовляють маскувальний грим для наших військових.

Засіб водостійкий, може триматися на шкірі годинами за будь-яких погодних умов. Він не тільки має маскувальний ефект, а й захищає шкіру армійців від сонячних опіків.

Він не закупорює пори, не забиває їх, він лягає рівномірною плівкою та захищає від сонця, від інфрачервоних променів, від попадання бруду, тобто коли грим змивається шкіра залишається очищеною, він зволожує шкіру.

Процес виготовлення гриму простий і швидкий, більше часу займає пошук і закупка потрібних інгредієнтів. Усі інгредієнти купують в українських виробників.

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