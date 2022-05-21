Як виглядає аптечка бійця: військові вчаться надавати домедичну допомогу

Відкриті навчання з тактичної медицини та надання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях відбулися на Закарпатті. Бійці Нацгвардії України вдосконалювали свої вміння в умовах, максимально наближених до реальності.

З розтяжками, вибухами гранати та тяжко пораненими. Військові добре усвідомлюють: правильно укомплектована індивідуальна аптечка та вміння швидко і якісно допомогти собі й побратиму, зберігають на полі бою життя.

У бійців Нацгвардії під час бойового виходу територією лісу ворог кинув гранату. Двоє військових поранені. Один сам зміг надати собі допомогу, життя іншому рятував побратим.

На щастя, це не справжній бій, а навчання з тактичної медицини та надання допомоги в екстренних ситуаціях. З військовослужбовцями працюють досвідчені інструктори.

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Індивідуальна аптечка має бути правильно укомплектована. Її вміст перед відправкою бійця на фронт ретельно перевіряє медична служба військової частини. Здоров’я збереже правильна екіпіровка.

Військовий санінструктор Степан Андрійович говорить:

Якщо в нього (військового, – ред.) немає необхідних речей, він вже має простуду, він вже напівбоєць.

Крім того, без правильного екіпірування боєць може себе травмувати. Наприклад, правильні берці можуть захищати ногу від вивиху.

Аптечка бійця не лікарська. Це набір для надання допомоги при травмах у бою. Кожен повинен мати щонайменше два турнікети, антибіотик, жарознижувальне і знеболювальне, а також кровоспинні засоби, спеціальні ножиці, термоковдра та картку пораненого.

Навички надання медичної допомоги бійці мають відпрацювати до автоматизму, щоб у стані сильного стресу не розгубитись та не втратити шанс на порятунок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як поранених українців доправляють на лікування у Німеччину.