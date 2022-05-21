Україна

Як виглядає аптечка бійця: військові вчаться надавати домедичну допомогу

Світлана Ковбиця 21 Травня 2022, 17:00

Більше відео
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:04:43
На Харківщині вдалося знайти понад 60 тіл вбитих російських армійців
Ідентифікувати майже неможливо: на Харківщині вдалося знайти понад 60 тіл вбитих російських армійців
0:00:26
Обстріл на Рівненщині
Обстріл на Рівненщині: росіяни завдали удару по військовому об’єкту
0:02:35
Ситуація в Запорізькій області 21.05.2022
Мітинг пожежників в Енергодарі та гуманітарна криза в Мелітополі — як живе Запоріжжя сьогодні
Дивитись більше

Останні відео
Війна в Україні 17 травня

Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:50
Як виглядає аптечка бійця
Як виглядає аптечка бійця: військові вчаться надавати домедичну допомогу
0:03:28
Українські біженці в Чехії
Біженці у Чехії: українці мріють повернутися додому — кількість людей на кордоні збільшується
Джо Байден підписав законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів Україні
Джо Байден підписав законопроект про виділення 40 мільярдів доларів Україні. На що підуть гроші
0:04:43
На Харківщині вдалося знайти понад 60 тіл вбитих російських армійців
Ідентифікувати майже неможливо: на Харківщині вдалося знайти понад 60 тіл вбитих російських армійців
Олена Зеленська інтерв'ю 21 травня 2022
Українська жінка та її роль на війні — Олена Зеленська про українок, їх підтримку й оплату праці
0:00:26
Обстріл на Рівненщині
Обстріл на Рівненщині: росіяни завдали удару по військовому об’єкту
0:02:35
Ситуація в Запорізькій області 21.05.2022
Мітинг пожежників в Енергодарі та гуманітарна криза в Мелітополі — як живе Запоріжжя сьогодні
0:03:19
Харківщина. Ситуація зараз
Якщо сатана існує, то це командування російською армією: ситуація на Харківщини
0:02:07
Білогорівка Луганська область
Одна із найбільших перемог української армії — Білогорівка. Чому туди так тягне окупантів?
Більше відео
Війна в Україні 17 травня
Читати далі
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Українські біженці в Чехії
Читати далі
Біженці у Чехії: українці мріють повернутися додому — кількість людей на кордоні збільшується

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь