Люди

Звичайні буси стають медичними спецавтівками. Як волонтери в Одесі допомагають евакуювати поранених

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 13 Травня 2022, 12:00

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