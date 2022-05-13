Звичайні буси стають медичними спецавтівками. Як волонтери в Одесі допомагають евакуювати поранених

В Одесі волонтери переробляють звичайні вантажні буси на санітарні спецавтівки для евакуації поранених на полі бою. Транспорт майстрам доправляють з-за кордону.

Із салону вони витягають усе зайве та встановлюють ліжка для перевезення. Роблять це у звичайному гаражі.

Один з авторів проекту Дмитро розповідає, що ідея виникла після перегляду новин, коли він почув, що для евакуації поранених не вистачає спецтранспорту. Чоловік знайшов однодумців, що допомагають із закупівлею транспорту в Європі. До перевтілення бусів на медичні авто долучилися й автомеханіки.

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Ми зустрілися з медиками, які з передової евакуюють поранених, подивилися їхні автомобілі.

У салоні авто встановлюють по чотири ліжка, поруч — штативи для медичного обладнання. Медичні евакуаційні буси ретельно перевіряють на справність ходової частини та двигуна.

Також механіки беруть на себе відповідальність за технічний стан під час всього терміну експлуатації. Кошти на закупівлю авто перераховують доброчинці, механіки за свою роботу не беруть ані копійки.

Звичайні люди та волонтери набираються сміливості та рятують життя інших. Раніше ми розповідали про оперного співака з Харкова, що отримав п’ять кульових поранень, коли евакуював людей.