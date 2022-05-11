Добробат у дії: добровольчі батальйони розчищають звільнені від росіян українські міста та села

Добровольці вже вишикувалися в чергу завдяки проекту Добробат. Туди записатися може будь-хто. А якщо ви ще й маєте робітничу професію: зварювальника, електрика, монтажника — ціни вам немає. Зараз волонтери працюють на Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

Я хотів допомагати людям, у яких постраждали будинки. Бачу в цьому великий символізм, щоб усі люди відчували, що їхнє горе є так само і моїм горем, — розповідає засновник проекту Добробат Віктор Андрусів.

Усі, хто хоче працювати фізично — розчищати міста та села від руїн — може зареєструватися на сайті. Лише за перші дні волонтерами захотіли стати тисячі українців, а на сьогодні таких — понад 25 тисяч.

Наш проект актуальний саме зараз, коли держава не може допомагати в багатьох питаннях. Ми кидаємо заявку, пишемо в Telegram-каналі, де потрібна допомога. І люди добровільно зголошуються, — пояснює Андрусів.

Волонтери розпочали приводити до ладу Київщину. На розбомблену Бородянку потрібно було 60 людей, а зголосилася одразу тисяча. Там працювали не один день.

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Спочатку зруйновані території прочісують сапери, а потім добровольці стають до роботи разом з рятувальниками. Проект повністю волонтерський: автобуси для перевезення людей надає ДСНС, харчування — благодійники або місцева влада.

Утім є ще багато зруйнованих територій, звідки українці обов’язково виженуть окупантів. Тоді відбудовуватимуть країну небайдужі громадяни.

Харків зазнав серйозних пошкоджень, адже російські ракети зруйнували цілі житлові райони, школи, лікарні та дитячі садочки. Дивись, як харків’яни відбудовують місто під обстрілами.