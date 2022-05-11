Добробат: добровольческие батальоны расчищают освобожденные от россиян украинские города и села

Добровольцы уже выстроились в очередь благодаря проекту Добробат. Записаться туда может любой желающий. А если у вас еще и рабочая профессия: сварщик, электрик, монтажник — цены вам нет! Сейчас волонтеры работают в Сумской, Киевской и Черниговской областях.

Я хотел помогать людям, у которых пострадали дома. Вижу в этом большой символизм, чтобы все люди чувствовали, что их горе также и мое горе, — рассказывает основатель проекта Добробат Виктор Андрусов.

Все, кто хочет работать физически — расчищать города и села от руин — может зарегистрироваться на сайте. Только за первые дни волонтерами захотели стать тысячи украинцев, а на сегодняшний день таких — более 25 тысяч.

Наш проект актуален именно сейчас, когда государство не может помогать во многих вопросах. Мы кидаем заявку, пишем в Telegram-канале, где нужна помощь. И люди добровольно соглашаются, — объясняет Андрусов.

Волонтеры начали приводить в порядок Киевскую область. Для разбомбленной Бородянки требовалось 60 человек, а вызвалась сразу тысяча. Там работали не один день.

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Сначала разрушенные территории прочесывают саперы, а затем добровольцы приступают к работе вместе со спасателями. Проект полностью волонтерский: автобусы для перевозки людей предоставляет ГСЧС, питание — благотворители или местные власти.

Впрочем, есть еще много разрушенных территорий, откуда украинцы обязательно выгонят оккупантов. Тогда добровольцы возьмутся восстанавливать страну.

Харьков получил серьезные повреждения, ведь российские ракеты разрушили целые жилые районы, школы, больницы и детские садики. Смотри, как харьковчане отстраивают город под обстрелами.