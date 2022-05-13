Из обычных бусов — в медицинские спецавтомобили. Как волонтеры в Одессе помогают эвакуировать раненых

В Одессе волонтеры переделывают обычные грузовые бусы в санитарные спецавтомобили для эвакуации раненых на поле боя. Транспорт мастерам доставляют из-за границы.

Из салона они извлекают все лишнее и устанавливают койки для перевозки раненных. Делают это в обычном гараже.

Один из авторов проекта Дмитрий рассказывает, что идея возникла после просмотра новостей, когда он услышал, что для эвакуации раненых не хватает спецтранспорта. Мужчина нашел единомышленников, которые помогают с закупкой транспорта в Европе. К перевоплощению бусов в медицинские авто присоединились и автомеханики.

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Мы встретились с медиками, которые на передовой эвакуируют раненых, посмотрели их автомобили.

В салоне авто устанавливают по четыре койки, рядом штативы для медицинского оборудования. Медицинские эвакуационные бусы тщательно проверяют на исправность ходовой части и двигателя.

Также механики берут на себя ответственность за техническое состояние в течение всего срока эксплуатации. Денежные средства на закупку авто перечисляют благотворители, механики за свою работу не берут ни копейки.

Обычные люди и волонтеры набираются смелости и спасают жизнь других. Ранее мы рассказывали об оперном певце из Харькова, который получил пять пулевых ранений, когда эвакуировал людей.