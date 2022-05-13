Люди

Из обычных бусов — в медицинские спецавтомобили. Как волонтеры в Одессе помогают эвакуировать раненых

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 13 мая 2022, 12:00

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Из обычных бусов — в медицинские спецавтомобили. Как волонтеры в Одессе помогают эвакуировать раненых
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