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Комендантська година у Дніпрі у 2026 році: який графік діє зараз

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 18:00 2 хв.
комендантська година в дніпрі
Фото Pexels

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