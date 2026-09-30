Комендантська година у Дніпрі у 2026 році: який графік діє зараз

Її ввели для безпеки мешканців, а режим може змінюватися залежно від безпекової ситуації. Тому перед виходом у вечірній або нічний час варто перевіряти актуальні повідомлення місцевої влади.

В який часовий проміжок нині діє комендантська година у Дніпрі — читай у матеріалі.

Комендантська година у Дніпрі 2026

Станом на вересень 2026 року комендантська година у Дніпрі триває з 00:00 до 05:00.

Її встановлює обласна військова адміністрація разом із військовим командуванням.

Під час комендантської години без спеціального дозволу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях.

Також обмежується рух транспорту, а магазини, кафе та інші заклади припиняють роботу.

Вільно пересуватися містом у цей час можуть працівники екстрених служб, військові, правоохоронці, співробітники критичної інфраструктури та люди, які мають відповідні перепустки.

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Окремо передбачені випадки, коли людині потрібно терміново звернутися по медичну допомогу. Водночас без нагальної причини залишати житло під час комендантської години не можна.

За порушення встановленого режиму правоохоронці можуть перевірити документи, доставити людину до відділення поліції та скласти адміністративний протокол. Конкретні заходи залежать від обставин порушення.

Комендантська година потрібна не лише для контролю пересування, а й для зменшення ризиків злочинів і диверсій, а також забезпечення роботи сил оборони та екстрених служб.

Актуальний час її початку та завершення у Дніпрі слід уточнювати в офіційних повідомленнях Дніпропетровської ОВА, міської влади та інших перевірених джерел.

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