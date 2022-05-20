Люди

Історії порятунку і надії! Як поранених українців доправляють у Німеччину на лікування

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 20 Травня 2022, 22:30

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