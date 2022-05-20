Історії порятунку і надії! Як поранених українців доправляють у Німеччину на лікування

Півсотні українців, які дістали поранення на війні, сьогодні поїхали на лікування до Німеччини. Це найбільша медична евакуація за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Серед евакуйованих медсестра з Лисичанська, яка втратила ноги, підірвавшись на міні. Київський волонтер, тяжко поранений від ворожого обстрілу та харків’янин, який попав під обстріл градами.

Їхні неймовірні історії – далі.

Лікар питає, чи відчуває Сергій пальці й обережно оглядає поранену ногу.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Його права кінцівка уся в бинтах, із металевим стрижнем. Ліва – ампутована. Переламана щелепа. Коли в їхню машину влучила міна, він разом іще з двома волонтерами розвозив гуманітарку на Харківщині.

Сергій – киянин. В цивільному житті – працівник держпідприємства. Волонтерити почав з перших днів повномасштабної війни. Так потрапив на Харківщину. Того дня вони прямували в сторону Балаклії. Від вибуху його викинуло через лобове скло.

Навколо лунали вибухи. Другого пасажира затисло в автівці. Йому допомагав вибратись водій, який дивом не постраждав. Врешті їх підібрали українські військові. Потім був найближчий шпиталь, далі – ця лікарня у Львові.

В перші дні, коли я відходив від анестезії, думки були різні. Навіщо я це зробив, що там мої батьки – також нервують. А потім я себе налаштував на думку, що головне, що я вижив.

За кілька хвилин Сергія повезуть до Німеччини. Там – реабілітація і протезування. Перед лікарнею першого медоб’єднання Львова уже чекають спецавтівки.

Сьогодні вони доправлять за кордон 50 українських пацієнтів. Це найбільша медична евакуація від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Поруч із Сергієм чекає на евакуацію за кордон і 71-річний пан Андрій, з Донеччини.

Вибух прямо в спину. Осколок влетів у хребет. Перебило нерв. І це відняло низ.

Ще один пацієнт — Олександр, харків’янин. Він потрапив під обстріл “градами”. Пошкоджені обидві ноги.

Поїде на реабілітацію і медсестра Оксана з Лисичанська.

Дівчина втратила обидві ноги підірвавшись на міні. Тисячі людей розчулив їхній з чоловіком весільний танок у палаті.

Оксана хоче вивчитися на реабілітолога. І мріє, щоб у майбутньому таке протезування, як у Німеччині, було й в Україні.

Раніше ми розповідали також й історію медсестри очима її чоловіка.