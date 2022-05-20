Истории спасения и надежды! Как раненых украинцев доставляют в Германию на лечение

Полсотни украинцев, получивших ранение на войне, сегодня уехали на лечение в Германию. Это самая большая медицинская эвакуация за границу с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди эвакуированных медсестра из Лисичанска, потерявшая ноги, взорвавшись на мине. Киевский волонтер, тяжело раненный от вражеских обстрелов и харьковчанин, попавший под обстрел градами.

Их невероятные истории – дальше.

Врач спрашивает, чувствует ли Сергей пальцы и осторожно осматривает раненую ногу.

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Его правая концовка вся в бинтах, с металлическим стержнем. Левая – ампутированная. Переломанная челюсть. Когда в их машину попала мина, он вместе с двумя волонтерами развозил гуманитарку в Харьковской области.

Сергей – киевлянин. В гражданской жизни – работник госпредприятия. Волонтерить начал с первых дней полномасштабной войны. Так попал в Харьковскую область. В тот день они направлялись в сторону Балаклеи. От взрыва его выбросило через лобовое стекло.

Вокруг раздавались взрывы. Второго пассажира зажало в машине. Ему помогал выбраться водитель, чудом не пострадавший. Наконец, их подобрали украинские военные. Потом был ближайший госпиталь, далее – эта больница во Львове.

В первые дни, когда я отходил от анестезии, мысли были разные. Зачем я это сделал, что там мои родители тоже нервничают. А потом я себя настроил на мысль, что главное, что выжил.

Через несколько минут Сергея повезут в Германию. Там – реабилитация и протезирование. Перед больницей первого медобъединения Львова уже ждут спецавтомобили.

Сегодня они доставят за границу 50 украинских пациентов. Это самая большая медицинская эвакуация с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Рядом с Сергеем ждет эвакуацию за границу и 71-летний Андрей из Донбасса.

Взрыв прямо в спину. Осколок влетел в хребет. Перебило нерв. И это отняло низ.

Еще один пациент – Александр, харьковчанин. Он попал под обстрел “градами”. Повреждены обе ноги.

Поедет на реабилитацию и медсестра Оксана из Лисичанска.

Девушка потеряла обе ноги, подорвавшись на мине. Тысячи людей умиляли их с мужем свадебный танец в палате.

Оксана хочет выучиться на реабилитолога. И мечтает, чтобы в будущем такое протезирование как в Германии было и в Украине.

Раньше мы рассказывали также историю медсестры глазами ее мужа.