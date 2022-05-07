Рассказы

Она настоящий боец: украинец о своей жене-медсестре, подорвавшейся на российской мини

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 07 мая 2022, 20:08
Виктор Васылив – муж медсестры из Лисичанска

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