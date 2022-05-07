Она настоящий боец: украинец о своей жене-медсестре, подорвавшейся на российской мини

История Оксаны Баландиной и Виктора Васылива коснулась каждого сердца. Она — медсестра из Лисичанска, взорвавшаяся на русской мини и потерявшая обе ноги. А он — ее опора и любовь. Несмотря на все испытания судьбы, они недавно поженились во Львове.

Изменить жизнь за секунду

Он не отходит от нее ни на шаг. Сегодня Виктор заботится о своей жене и буквально носит ее на руках. Трагедия произошла с Оксаной прямо на глазах у мужчины, ей оторвало ноги и четыре пальца левой руки. Виктор вспоминает: сам сначала растерялся, но его жена — медсестра, так что пока не потеряла сознание, женщина давала инструкции первой помощи.

Первое состояние — это шок, это непонимание, жива она или нет.

— Я пришел в себя, наверное, секунд через пять, когда она шевельнулась. Только тогда я быстро подбежал к ней. Она говорила: я задыхаюсь, мне тяжело дышать. Мы расстегнули курточку, пытались что-то сделать, — вспоминает Виктор.

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Она — такой боец. Я сам не понял, что мне делать. Она давала наставления звонить в скорую.

— Там уже сказали обязательно перевязать ноги-руки, все, что повреждено. Мы ремнем от сумки перевязали ногу. Я порвал футболку на себе. Как сумели, так оказали первую неотложную помощь.

Медики скорой решили ждать спасателей и не шли забирать Оксану, чтобы не напороться на еще одну мину. В скорую раненую женщину нес мужчина с тестем на носилках.



Она управляла фельдшерами, была в сознании

— Оксана все это время была в сознании. Она руководила фельдшерами скорой помощи. Подсказывала, где и что ей поставить, где ей одежду разрезать.

Фельдшеры говорили, только бы довезти. Мы приехали в больницу, она увидела свою маму, которая тоже медсестра и была на смене, любимая закричала: мамочка! И потеряла сознание, — вспоминает Виктор.

Четыре часа женщину оперировали в Лисичанской больнице. Медики сказали мужчине: главное, чтобы Оксана пережила ночь и вышла из наркоза. Женщина быстро пришла в себя. Впоследствии её отправили в Днепр, где она прошла лечение, и их эвакуировали во Львов.

Мужчина до сих пор не понимает, откуда там появилась мина.

— Я не знаю, почему мы пошли по той дороге. Но дорога там есть, рядом сооружения. К тому же мы там проходили рядом и гуляли с собаками, неподалеку от того места. Мы ежедневно гуляли с двумя собаками и не могли даже подумать, что там что-то опасное, — говорит Виктор.

Медикам удалось спасти жизнь Оксане. Теперь они с мужем собирают документы для поездки в Германию. Там должны установить женщины протезы.

Пожениться хотели тихо

Во Львове пара решила узаконить свои отношения. Все решили сделать тихо и без церемоний, но в больнице волонтеры подготовили сюрприз.

Мы только зарегистрировались в администрации и нас в тот же день расписали, очень быстро. Когда мы вернулись в больницу, нас встретили друзья, с которыми мы уже познакомились здесь. Они принесли торт и платье, устроили праздник. Мы сразу отметили нашу свадьбу, — говорит Виктор.

Оксана призналась, что мечтала о другой свадьбе, поэтому теперь молодожены решили по возвращении из Германии, если все сложится хорошо, проведут церемонию в Лисичанске.

Дома маму с папой с нетерпением ждут двое детей.

Мама будет с вами ходить, хотя у меня будут и не настоящие ножки, но я смогу с вами гулять, — говорит Оксана их с Виктором ребятишкам.

Напомним, ранее мы рассказывали эту историю глазами Оксаны.