Как выглядит аптечка бойца: военные учатся оказывать к медицинской помощи

Открытые учения по тактической медицине и оказание медицинской помощи в экстремальных ситуациях состоялись на Закарпатье. Бойцы Нацгвардии Украины усовершенствовали свои умения в условиях, максимально приближенных к реальности.

С растяжками, взрывами гранаты и тяжело ранеными. Военные хорошо осознают: правильно укомплектована индивидуальная аптечка и умение быстро и качественно помочь себе и побратиму, сохраняют на поле боя жизнь.

В бойцов Нацгвардии во время боевого выхода по территории леса враг бросил гранату. Двое военных ранены. Один сам смог оказать себе помощь, жизнь другому спасал собрат.

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К счастью, это не настоящий бой, а обучение по тактической медицине и оказание помощи в экстренных ситуациях. С военнослужащими трудятся опытные инструкторы.

Индивидуальная аптечка должна быть правильно укомплектована. Ее содержимое перед отправкой бойца на фронт тщательно проверяет медицинская служба воинской части. Здоровье сохранит правильная экипировка.

Военный санинструктор Степан Андреевич говорит:

Если у него (военного, – ред.) нет необходимых вещей, он уже имеет простуду, он уже полубоец.

Кроме того, без правильной экипировки боец ​​может себя травмировать. К примеру, правильные берцы могут защищать ногу от вывиха.

Аптечка бойца не лекарственная. Это набор для оказания помощи при травмах в бою. Каждый должен иметь по меньшей мере два турникета, антибиотик, жаропонижающее и обезболивающее, а также кровоостанавливающие средства, специальные ножницы, термоодеяло и карточку раненого.

Навыки медицинской помощи бойцы должны отработать до автоматизма, чтобы в состоянии сильного стресса не растеряться и не потерять шанс на спасение.

Напомним, ранее мы рассказывали, как раненых украинцев доставляют на лечение в Германию.