Грим для военных — как в Одессе работники киношколы помогают бойцам ВСУ маскироваться

В Одессе работники киношколы производят маскировочный грим для наших военных.

Средство водостойкое, может держаться на коже часами при любых погодных условиях. Он не только оказывает маскировочный эффект, но и защищает кожу армейцев от солнечных ожогов.

Он не закупоривает поры, не забивает их, ложится равномерной пленкой и защищает от солнца, от инфракрасных лучей, от попадания грязи, то есть когда грим смывается, кожа остается очищенной, он увлажняет кожу.

Процесс приготовления грима прост и быстр, больше времени занимает поиск и закупка нужных ингредиентов. Все ингредиенты покупают у украинских производителей.

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Столь простая вещь, как грим, может спасти жизнь бойцу, потому что он сможет вести разведку и спрятаться от врага.

Напомним, как раньше мы рассказывали о том, как поддержать мужчину на войне.