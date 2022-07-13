Перископы на 3D принтерах для передовой – ноу-хау от украинских изобретателей

Перископы для передовой – на 3D-принтерах! Такое производство запустило одно из львовских предприятий.

Перископы помогают бойцам безопасно наблюдать за происходящим вокруг. Приборы используют как в окопах, так и во время городских боев.

Фирма закупила 3D-принтеры и сама разработала модель. За два месяца работы предприниматели отправили украинским защитникам уже тысячу перископов. По пожеланиям военных некоторые перископы совершенствуют.

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Перископы помогают нашим бойцам безопасно наблюдать за периметром из окопа, чтобы не подвергать себя вражеской пуле или снаряду.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как десятилетняя чемпионка мира по шашкам собирала деньги для ВСУ и отдала их Притуле.

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