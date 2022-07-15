Одяг для ЗСУ: швейне підприємство на Львівщині працевлаштувало десятки переселенців. Хто ще потрібен

Через повномасштабне вторгнення з Харкова у Стрий, що на Львівщині, переїхало швейне підприємство, яке виготовляє одяг, спальники та дощовики для ЗСУ.

Завідувачка виробництва Людмила Князева каже, що виїжджати доводилося уже під обстрілами. Був дуже тяжкий переїзд, тому що ні водіїв, ні співробітників не могли наражати на небезпеку.

Уже вдалося працевлаштувати близько 70 людей, здебільшого це вимушені переселенці.

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Зараз компанія в активному пошуку швачок. Адже через брак людей обсяги виробництва зменшились.

А замовлення на військовий одяг та речі лише зростають.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Львівщину переїхали вже більш як 170 підприємств, які створили понад 4500 нових робочих місць.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як працює найбільший в Україні бренд тактичного одягу.